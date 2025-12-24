烏軍承認撤出希維爾斯克 俄軍再下一城逼近東部「堡壘帶」防線

烏克蘭軍方23日表示，已自飽受戰火蹂躪的東部城鎮希維爾斯克（Siversk）撤出部隊。與此同時，俄羅斯軍隊正發動攻勢，進一步威脅烏東防禦體系中的關鍵城市。

路透與紐約時報報導，希維爾斯克戰前人口約1萬人，因位處高地，長期被視為烏東頓內次克州烏控區的重要據點。俄方雖在本月稍早宣布已占領該城，但當時遭烏方否認。

烏克蘭總參謀部如今發布聲明表示：「侵略者能夠推進，是因擁有顯著的兵力優勢，並在惡劣天候條件下，派出小型突擊小組持續施壓。」並強調部隊撤離是為了保全官兵生命與軍事資源，同時也對進攻的俄軍造成重大損失。

❗️In order to preserve the lives of Ukrainian soldiers and the combat effectiveness of the units, Ukrainian defenders have withdrawn from Siversk — General Staff of Ukraine. pic.twitter.com/YZ3Cn1VIrO — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) 2025年12月23日

烏軍表示，部隊仍持續對希維爾斯克施壓，並將繼續嘗試切斷城內俄軍的後勤補給線，而前烏東後勤樞紐波克羅夫斯克（Pokrovsk）周邊目前仍處於激烈交戰狀態。

不過，希維爾斯克失守將加大烏軍在該區其餘防線的壓力，並讓俄軍得以進逼以西約30公里的戰略重鎮斯拉夫揚斯克（Sloviansk）。斯拉夫揚斯克是烏東頓巴斯地區所謂「堡壘帶」（fortress belt）城市群的北部支點之一，俄方已要求烏方在結束戰爭前交出該地區。

紐約時報指出，俄軍在該地區持續不斷的攻擊，正使烏軍面臨日益加大的壓力。俄軍目前似乎接近占領波克羅夫斯克與米爾諾赫拉德（Myrnohrad），希維爾斯克的失守不僅將有助於俄軍對烏軍在當地最後一道主要防禦帶的斯拉夫揚斯克與克拉莫托斯克（Kramatorsk）發動攻勢，也可能使基輔在和平談判中的立場更為複雜。