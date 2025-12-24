俄羅斯拒絕耶誕休戰 教宗良十四世：令人極度悲傷
羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天呼籲全球在耶誕節當天實施休戰，並對「俄羅斯顯然拒絕這項請求」感到「極其悲傷」。
俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭，並多次拒絕休戰請求，宣稱這只會使烏克蘭取得軍事優勢。
教宗在羅馬南郊岡多福堡（Castel Gandolfo）寓所告訴媒體：「我再次呼籲所有善良的人，至少讓我們救主降生的節日成為和平的一天。」
他表示：「讓我感到極度悲傷的是，俄羅斯顯然拒絕了休戰請求。希望他們能聽進我們的話，讓全世界至少擁有24小時、一整天的和平。」
