快訊

大陸冷氣團南下！吳德榮：明起北台濕冷探10度高山恐下雪

北捷案凶嫌父母下跪道歉 校園割頸案受害家屬控訴司法已死

俄羅斯拒絕耶誕休戰 教宗良十四世：令人極度悲傷

中央社／ 岡多福堡23日綜合外電報導

羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天呼籲全球在耶誕節當天實施休戰，並對「俄羅斯顯然拒絕這項請求」感到「極其悲傷」。

⭐2025總回顧

俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭，並多次拒絕休戰請求，宣稱這只會使烏克蘭取得軍事優勢。

教宗在羅馬南郊岡多福堡（Castel Gandolfo）寓所告訴媒體：「我再次呼籲所有善良的人，至少讓我們救主降生的節日成為和平的一天。」

他表示：「讓我感到極度悲傷的是，俄羅斯顯然拒絕了休戰請求。希望他們能聽進我們的話，讓全世界至少擁有24小時、一整天的和平。」

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

「最溫馨的感覺」自己也有能力送禮物 台南安慶國小特教生手作耶誕蛋糕

醫院添耶誕風 柳營奇美辦衛教闖關散播歡樂吸引民眾參與

職棒球星站台 秀傳耶誕圓夢20周年送出1220份祝福禮物

俄羅斯疑研發新型反衛星武器 瞄準星鏈衛星群

相關新聞

美情報揭普亭野心 仍欲奪烏克蘭全境 與和談說法不同調

美國最新情報評估顯示，俄羅斯總統普亭並未改變其對烏克蘭戰爭的核心戰略目標。多名熟悉美國情報運作的人士指出，華府長期判斷俄...

俄烏互轟港口 穀物期貨上漲

小麥等穀物與油籽期貨上漲，原因是俄烏交戰雙方相互攻擊黑海地區的穀物出口大港，恐拖慢當地的穀物出口。

美情報指普亭未改烏克蘭戰爭目標 仍意圖奪取全境

6名熟悉美國情報的人士表示，美國情報報告持續警告，俄羅斯總統普亭並未放棄奪取整個烏克蘭，以及重新奪回過去屬於前蘇聯帝國的...

俄羅斯再襲敖德薩 烏克蘭：俄欲徹底破壞海運物流

烏克蘭當局今天表示，俄羅斯軍隊再次於夜間攻擊烏南港口城市敖德薩（Odesa），莫斯科方面意圖徹底破壞海運物流

從將領到部落客 俄烏開戰來諸多俄羅斯名人遭刺殺

一名俄羅斯將領今天在莫斯科死於汽車炸彈襲擊，這是俄烏戰爭爆發以來，愈來愈多俄國軍事高層或主戰人士遭刺殺的最新一例，烏克蘭...

俄國將領死於莫斯科汽車爆炸 俄調查烏克蘭是否涉案

英國廣播公司（BBC）等外媒22日引述俄羅斯官員報導，一位俄國將領當天在莫斯科死於一起爆炸。俄國的調查委員會說，在22日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。