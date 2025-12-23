烏克蘭：俄國635架無人機38枚飛彈來襲 釀3死及大停電

快訊

中央社／ 基輔23日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。圖／美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基。圖／美聯社

由美國主導、旨在終結近4年俄烏戰爭的談判陷入僵局，烏克蘭官員表示，俄羅斯今天發動大規模攻擊，造成烏國全境至少3人喪生，數以千計的民眾在嚴寒冬季中無電可用。

法新社報導，烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）表示，這波發生在耶誕節前的空襲，顯示克里姆林宮絲毫沒打算結束自2022年2月發動的入侵行動。

烏克蘭空軍指出，俄羅斯這次動用635架無人機及38枚飛彈發動攻擊。

俄烏雙方日前才在美國邁阿密（Miami）分別與美方官員進行終戰會談，目前外交斡旋並無突破跡象。而俄國首都莫斯科昨天剛發生一名俄國將領命喪汽車爆炸案的事件。

澤倫斯基表示，中部日托米爾州（Zhytomyr）一名4歲兒童在俄國無人機襲擊民宅時不幸喪命。

他並提到，多個地區在隆冬中被迫緊急停電，工作人員正在搶修遇襲的能源基礎設施。

澤倫斯基表示，耶誕節是人們只想和家人在家中平安團聚的時候，俄國卻在那之前發動攻擊，而且還是在終戰談判進行期間發動的襲擊，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）「至今仍無法接受他必須停止殺戮」。

俄羅斯軍方則表示，已動用遠程無人機及極音速飛彈，對烏克蘭軍事和能源目標發動大規模打擊。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

