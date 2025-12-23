俄烏互轟港口 穀物期貨上漲

小麥等穀物與油籽期貨上漲，原因是俄烏交戰雙方相互攻擊黑海地區的穀物出口大港，恐拖慢當地的穀物出口。

彭博資訊報導，芝加哥小麥期貨22日盤中上漲0.8%至每英斗5.14美元，從8月來最深的周線跌幅反彈；玉米與黃豆期貨也同步揚升。

俄國加強攻擊烏克蘭毗鄰黑海的敖德薩地區各大港口，其中包括烏國最大的皮夫登尼港。烏國副總理庫列巴的發言人表示，油籽業者Allseeds持有的貨運碼頭，上周末遭遇攻擊並受損。該公司已證實，其碼頭在12月20日遭轟炸，導致設施大面積受損並起火，損壞數千噸的葵花油庫存，並造成至少一人死亡。庫列巴指出，俄軍隔夜再度襲擊皮夫登尼港，30個貨櫃的麵粉與植物油起火燃燒。

俄國也表示，位於黑海的穀物出口港塔曼港遭受無人機攻擊，損害其基礎設施與船隻；當地官員表示，這項攻擊攻擊行動打擊了兩艘貨輪與兩座碼頭。