俄烏互轟港口 穀物期貨上漲
小麥等穀物與油籽期貨上漲，原因是俄烏交戰雙方相互攻擊黑海地區的穀物出口大港，恐拖慢當地的穀物出口。
彭博資訊報導，芝加哥小麥期貨22日盤中上漲0.8%至每英斗5.14美元，從8月來最深的周線跌幅反彈；玉米與黃豆期貨也同步揚升。
俄國加強攻擊烏克蘭毗鄰黑海的敖德薩地區各大港口，其中包括烏國最大的皮夫登尼港。烏國副總理庫列巴的發言人表示，油籽業者Allseeds持有的貨運碼頭，上周末遭遇攻擊並受損。該公司已證實，其碼頭在12月20日遭轟炸，導致設施大面積受損並起火，損壞數千噸的葵花油庫存，並造成至少一人死亡。庫列巴指出，俄軍隔夜再度襲擊皮夫登尼港，30個貨櫃的麵粉與植物油起火燃燒。
俄國也表示，位於黑海的穀物出口港塔曼港遭受無人機攻擊，損害其基礎設施與船隻；當地官員表示，這項攻擊攻擊行動打擊了兩艘貨輪與兩座碼頭。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言