俄羅斯再襲敖德薩 烏克蘭：俄欲徹底破壞海運物流

烏克蘭當局今天表示，俄羅斯軍隊再次於夜間攻擊烏南港口城市敖德薩（Odesa），莫斯科方面意圖徹底破壞海運物流。

法新社報導，適逢氣溫驟降之際，俄羅斯近來加劇對黑海地區的攻擊行動，鎖定橋梁、港口，導致成千上萬戶停電、供暖中斷。

在俄羅斯發動這波攻擊前，基輔方面甫宣稱對俄羅斯油輪發動多次攻擊，莫斯科當局以擴大轟炸烏克蘭港口，並威脅切斷烏克蘭海上運輸作為報復。

烏克蘭副總理庫列巴（Oleksiy Kuleba）表示：「敵方不停攻擊敖德薩地區。俄羅斯試圖摧毀海運物流，對港口及能源基礎設施發動系統性攻勢。」他還說，最新一波夜襲導致超過12萬用戶停電。

庫列巴上週末曾說，敖德薩地區過去一週已遭遇超過500次主要針對港口基礎設施與物流的攻擊。

烏克蘭最大民營能源企業DTEK指出，正努力搶修電力設施，「恢復設備運作需要時間，而空襲警報每小時響起，讓搶修工作更加困難」。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）上週末曾針對敖德薩遭受持續攻擊發表談話。

他表示：「為何他（俄羅斯總統普亭，VladimirPutin）如此執意攻擊敖德薩整個物流體系？原因很明顯，就是要製造混亂，並在冬季對敖德薩民眾與全體烏克蘭人民施加心理壓力。」