快訊

F3嚇壞！五月天阿信演唱會踩空 摔下舞台雙手流血

北市議會民政委員會建議：北捷攻擊案死者600萬撫恤金 喪葬費市府協助

法務部：啟動全國應變行動 偵辦恐怖攻擊預告

俄羅斯再襲敖德薩 烏克蘭：俄欲徹底破壞海運物流

中央社／ 基輔22日綜合外電報導
敖德薩日前因遭到俄國空襲起火，消防人員前往救助。(歐新社)
敖德薩日前因遭到俄國空襲起火，消防人員前往救助。(歐新社)

烏克蘭當局今天表示，俄羅斯軍隊再次於夜間攻擊烏南港口城市敖德薩（Odesa），莫斯科方面意圖徹底破壞海運物流

法新社報導，適逢氣溫驟降之際，俄羅斯近來加劇對黑海地區的攻擊行動，鎖定橋梁、港口，導致成千上萬戶停電、供暖中斷。

在俄羅斯發動這波攻擊前，基輔方面甫宣稱對俄羅斯油輪發動多次攻擊，莫斯科當局以擴大轟炸烏克蘭港口，並威脅切斷烏克蘭海上運輸作為報復。

烏克蘭副總理庫列巴（Oleksiy Kuleba）表示：「敵方不停攻擊敖德薩地區。俄羅斯試圖摧毀海運物流，對港口及能源基礎設施發動系統性攻勢。」他還說，最新一波夜襲導致超過12萬用戶停電。

庫列巴上週末曾說，敖德薩地區過去一週已遭遇超過500次主要針對港口基礎設施與物流的攻擊。

烏克蘭最大民營能源企業DTEK指出，正努力搶修電力設施，「恢復設備運作需要時間，而空襲警報每小時響起，讓搶修工作更加困難」。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）上週末曾針對敖德薩遭受持續攻擊發表談話。

他表示：「為何他（俄羅斯總統普亭，VladimirPutin）如此執意攻擊敖德薩整個物流體系？原因很明顯，就是要製造混亂，並在冬季對敖德薩民眾與全體烏克蘭人民施加心理壓力。」

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 物流 能源 基礎設施

延伸閱讀

俄加入邁阿密會談 否認將舉行美俄烏三方會談

美俄佛州對話登場 澤倫斯基促美對俄加壓

俄軍狂轟敖德薩 澤倫斯基：欲斷烏國黑海出路

澤倫斯基：烏克蘭談判人員赴美磋商 迄無最終和平方案

相關新聞

從將領到部落客 俄烏開戰來諸多俄羅斯名人遭刺殺

一名俄羅斯將領今天在莫斯科死於汽車炸彈襲擊，這是俄烏戰爭爆發以來，愈來愈多俄國軍事高層或主戰人士遭刺殺的最新一例，烏克蘭...

美情報指普亭未改烏克蘭戰爭目標 仍意圖奪取全境

6名熟悉美國情報的人士表示，美國情報報告持續警告，俄羅斯總統普亭並未放棄奪取整個烏克蘭，以及重新奪回過去屬於前蘇聯帝國的...

俄羅斯再襲敖德薩 烏克蘭：俄欲徹底破壞海運物流

烏克蘭當局今天表示，俄羅斯軍隊再次於夜間攻擊烏南港口城市敖德薩（Odesa），莫斯科方面意圖徹底破壞海運物流

俄國將領死於莫斯科汽車爆炸 俄調查烏克蘭是否涉案

英國廣播公司（BBC）等外媒22日引述俄羅斯官員報導，一位俄國將領當天在莫斯科死於一起爆炸。俄國的調查委員會說，在22日...

戰火與新生並存…這間烏克蘭醫院仍在迎接新生命

在距離頓巴斯前線只有幾公裡的地方，一間烏克蘭醫院依舊在堅持運營婦產科業務。盡管持續受到人員緊缺、戰火波及等困擾，這裡依然時常迎來新生命。

美俄烏歐密集談判！川普特使報喜稱「有成效」普亭特使潑冷水

路透報導，美國特使威科夫19日起在佛羅里達州與烏克蘭、歐洲和俄羅斯官員分別就俄烏停戰進行磋商，他21日表示多方會談「卓有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。