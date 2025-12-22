從將領到部落客 俄烏開戰來諸多俄羅斯名人遭刺殺

一名俄羅斯將領今天在莫斯科死於汽車炸彈襲擊，這是俄烏戰爭爆發以來，愈來愈多俄國軍事高層或主戰人士遭刺殺的最新一例，烏克蘭軍事情報單位曾承認部分攻擊行動是他們所為。

以下為路透社所彙整，俄烏戰爭開打以來俄方人士被暗殺的重大事件一覽。

--2025年12月22日，俄羅斯總參謀部戰役訓練局局長薩爾瓦羅夫（Fanil Sarvarov）中將在莫斯科南部遭設置在座車底部的炸彈炸死，俄國調查人員懷疑烏克蘭特種部隊涉案。基輔方面目前未評論這起刺殺事件。

--2025年4月25日，59歲的俄軍總參謀部作戰總局副局長莫斯卡利克（Yaroslav Moskalik）中將在莫斯科近郊因汽車炸彈爆炸身亡。

--2024年12月17日，俄羅斯輻射、化學和生物防護部隊（RKhBZ）司令基里洛夫（Igor Kirillov）中將及其助手在莫斯科一棟公寓大樓外，因安裝在電動滑板車上的炸彈引爆而喪命。

--2024年11月13日，一枚設在車輛底部的炸彈在俄羅斯吞併的克里米亞（Crimea）塞凡堡（Sevastopol）導致一名俄國軍人身亡。烏克蘭安全事務消息人士稱此人是俄羅斯海軍上校特蘭科夫斯基（ValeryTrankovsky），基輔曾指控，他下令飛彈打擊平民目標已觸犯戰爭罪。

--2024年10月4日，位於烏克蘭南方、遭俄羅斯控制的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠一名員工柯洛特基（Andrei Korotkiy）命喪汽車炸彈攻擊。烏軍情報單位稱他是俄國合作者及戰犯。

--2023年12月6日，叛逃至俄羅斯的前烏克蘭國會議員基瓦（Illia Kyva）在莫斯科近郊被擊斃，基輔將他視為叛國賊。

--2023年7月11日，在黑海指揮潛艦的俄羅斯指揮官勒日斯基（Stanislav Rzhitsky）在南部城市克拉斯諾達（Krasnodar）出門晨跑時被射殺。烏克蘭曾將他列入據控為戰犯的黑名單中。

--2023年4月2日，一名女子在聖彼得堡（St.Petersburg）一間咖啡館將一座半身像交給支持對烏克蘭興戰的俄羅斯軍事部落客塔塔爾斯基（VladenTatarsky），雕像裡面暗藏的炸彈隨後引爆並奪走他的性命。

--2022年8月20日，俄羅斯極端民族主義理論家杜金（Alexander Dugin）的女兒達利亞（Darya Dugina）在莫斯科地區被汽車炸彈炸死。