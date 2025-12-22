聽新聞
俄國將領死於莫斯科汽車爆炸 俄調查烏克蘭是否涉案
英國廣播公司（BBC）等外媒22日引述俄羅斯官員報導，一位俄國將領當天在莫斯科死於一起爆炸。俄國的調查委員會說，在22日上午，一輛汽車下方設置的爆炸裝置引爆，導致薩爾瓦羅夫（Fanil Sarvarov）中將身亡。
薩爾瓦羅夫是俄軍總參謀部作戰訓練部門的主管。美聯社報導引述調查人員指出，遭動手腳的是薩爾瓦羅夫的車輛。俄國的調查委員會說，調查中的見解之一是烏克蘭情報單位涉入此案。
烏克蘭暫未對此置評。調查人員已被派往現場，據信事發地點為莫斯科南部。
