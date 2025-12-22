快訊

政院提中選會委員名單曝光！主委游盈隆、副主委胡博硯 藍白推薦人選也入列

向光電業者收賄1480萬 雲林縣議長黃凱判4年10月

關係持續緊張…46條中日航線未來兩周「零航班」 明年取消超過2000班

聽新聞
0:00 / 0:00

俄國將領死於莫斯科汽車爆炸 俄調查烏克蘭是否涉案

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
俄羅斯莫斯科22日傳出汽車爆炸，俄國中將薩爾瓦羅夫（Fanil Sarvarov）其後身亡，調查人員當天抵達現場。歐新社
俄羅斯莫斯科22日傳出汽車爆炸，俄國中將薩爾瓦羅夫（Fanil Sarvarov）其後身亡，調查人員當天抵達現場。歐新社

英國廣播公司（BBC）等外媒22日引述俄羅斯官員報導，一位俄國將領當天在莫斯科死於一起爆炸。俄國的調查委員會說，在22日上午，一輛汽車下方設置的爆炸裝置引爆，導致薩爾瓦羅夫（Fanil Sarvarov）中將身亡。

薩爾瓦羅夫是俄軍總參謀部作戰訓練部門的主管。美聯社報導引述調查人員指出，遭動手腳的是薩爾瓦羅夫的車輛。俄國的調查委員會說，調查中的見解之一是烏克蘭情報單位涉入此案。

烏克蘭暫未對此置評。調查人員已被派往現場，據信事發地點為莫斯科南部。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 爆炸 莫斯科

延伸閱讀

雪梨海灘血案後 以色列外長呼籲猶太人回歸

俄軍進犯蘇米州 烏克蘭稱持續交戰試圖擊退攻勢

普亭：烏若舉行大選 俄就暫緩深入烏境內攻勢

俄副外長鬆口俄烏衝突解方「即將達成」 但2問題不妥協

相關新聞

俄國將領死於莫斯科汽車爆炸 俄調查烏克蘭是否涉案

英國廣播公司（BBC）等外媒22日引述俄羅斯官員報導，一位俄國將領當天在莫斯科死於一起爆炸。俄國的調查委員會說，在22日...

戰火與新生並存…這間烏克蘭醫院仍在迎接新生命

在距離頓巴斯前線只有幾公裡的地方，一間烏克蘭醫院依舊在堅持運營婦產科業務。盡管持續受到人員緊缺、戰火波及等困擾，這裡依然時常迎來新生命。

美俄烏歐密集談判！川普特使報喜稱「有成效」普亭特使潑冷水

路透報導，美國特使威科夫19日起在佛羅里達州與烏克蘭、歐洲和俄羅斯官員分別就俄烏停戰進行磋商，他21日表示多方會談「卓有...

俄加入邁阿密會談 否認將舉行美俄烏三方會談

美俄官員在美國南部佛羅裡達州舉行了一天的和平會談，並於周六（12月20日）結束，雙方於周日繼續磋商...

烏克蘭：俄軍連續空襲敖德薩 擊中葵花籽油儲存設施

基輔官方及種籽油貿易商今天表示，俄羅斯連續第二天對烏克蘭南部黑海沿岸的敖德薩州發動猛烈空襲，擊中了葵花籽油儲存設施

美俄邁阿密會談「具建設性」 克宮：烏歐修改美版方案未增進和平機會

美聯社21日引述俄國官媒「俄羅斯新聞社」報導，俄國總統普亭的特使德米崔耶夫已在美國佛州邁阿密，會晤美國中東特使威科夫和美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。