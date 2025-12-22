美俄烏歐密集談判！川普特使報喜稱「有成效」普亭特使潑冷水

路透報導，美國特使威科夫19日起在佛羅里達州與烏克蘭、歐洲和俄羅斯官員分別就俄烏停戰進行磋商，他21日表示多方會談「卓有成效且具建設性」。美俄會談結束之後，克里姆林宮外交政策顧問鄂夏柯夫21日放話，烏克蘭與歐洲就停戰計畫提出的修改無助於推動和平。

威科夫與川普女婿庫許納20日會晤俄羅斯特使德米崔耶夫，並於21日會晤烏克蘭和歐洲官員，後續再單獨與烏克蘭代表團會談。

威科夫事後在社群發文稱，多輪會談「卓有成效且具建設性」，會中側重協調美烏歐立場「達成一致的共同戰略作法」。美俄會談方面，威科夫也同樣回應會議「卓有成效且具建設性」，稱「俄羅斯仍致力在烏克蘭實現和平，且高度重視美方調解衝突、重建全球安全的努力」。

根據威科夫，美烏會談聚焦4項重點：進一步完善20點方案、多邊安全保證架構、美國提供的烏克蘭安全保證架構，還有推動經濟發展以重建烏克蘭。參與談判人士特別側重時程安排與後續步驟的推進順序。

另一方面，威科夫與德米崔耶夫結束磋商後，鄂夏柯夫在莫斯科對記者表示，他認為歐洲與烏克蘭已經或正試圖提出建議，「但這些修改不會改善這份文件，也無法提高實現長期和平的可能性」。

俄媒引述鄂夏柯夫稱「這並非預測」，但他坦言尚未親眼看到書面形式的具體提案。德米崔耶夫預計22日返回莫斯科將向普亭報告會談成果。