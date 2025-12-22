俄軍進犯蘇米州 烏克蘭稱持續交戰試圖擊退攻勢
烏克蘭軍方今天表示，正在國內東北部蘇米州（Sumy）與俄羅斯部隊交戰並試圖挫敗敵方攻勢；稍早有媒體報導，俄軍強行將蘇米州一座邊境村莊的大約50位居民帶到俄國境內。
烏克蘭軍方指出，蘇米州赫拉博夫斯克村（Hrabovske）的戰鬥仍持續進行，烏國部隊「正努力把占領軍趕回俄羅斯境內」。
烏克蘭媒體今天稍早引述軍方消息報導，俄羅斯部隊跨越邊界進入烏國東北部蘇米州，且將赫拉博夫斯克村的大約50位居民強行帶到俄國境內。
法新社無法查核前述消息，俄羅斯方面也沒有針對此事發表正式評論。
俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭持續超過3年9個月，俄軍昨天聲稱，已經奪下距離赫拉博夫斯克村幾英里遠的維索克村（Vysoke）。
