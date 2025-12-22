俄軍進犯蘇米州 烏克蘭稱持續交戰試圖擊退攻勢

中央社／ 基輔21日綜合外電報導

烏克蘭軍方今天表示，正在國內東北部蘇米州（Sumy）與俄羅斯部隊交戰並試圖挫敗敵方攻勢；稍早有媒體報導，俄軍強行將蘇米州一座邊境村莊的大約50位居民帶到俄國境內。

烏克蘭軍方指出，蘇米州赫拉博夫斯克村（Hrabovske）的戰鬥仍持續進行，烏國部隊「正努力把占領軍趕回俄羅斯境內」。

烏克蘭媒體今天稍早引述軍方消息報導，俄羅斯部隊跨越邊界進入烏國東北部蘇米州，且將赫拉博夫斯克村的大約50位居民強行帶到俄國境內。

法新社無法查核前述消息，俄羅斯方面也沒有針對此事發表正式評論。

俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭持續超過3年9個月，俄軍昨天聲稱，已經奪下距離赫拉博夫斯克村幾英里遠的維索克村（Vysoke）。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

俄軍進犯烏克蘭蘇米州 烏媒：帶走數十村民到俄國

俄羅斯受制裁貨輪故障 停留瑞典海域遭海關人員登檢

烏克蘭：俄軍連續空襲敖德薩 擊中葵花籽油儲存設施

俄軍狂轟敖德薩 澤倫斯基：欲斷烏國黑海出路

相關新聞

俄加入邁阿密會談 否認將舉行美俄烏三方會談

美俄官員在美國南部佛羅裡達州舉行了一天的和平會談，並於周六（12月20日）結束，雙方於周日繼續磋商...

烏克蘭：俄軍連續空襲敖德薩 擊中葵花籽油儲存設施

基輔官方及種籽油貿易商今天表示，俄羅斯連續第二天對烏克蘭南部黑海沿岸的敖德薩州發動猛烈空襲，擊中了葵花籽油儲存設施

美俄邁阿密會談「具建設性」 克宮：烏歐修改美版方案未增進和平機會

美聯社21日引述俄國官媒「俄羅斯新聞社」報導，俄國總統普亭的特使德米崔耶夫已在美國佛州邁阿密，會晤美國中東特使威科夫和美...

美俄佛州新一輪俄烏和談對話 澤倫斯基促對俄加壓

俄羅斯總統普亭的特使德米崔耶夫(Kirill Dmitriev)20日已抵達佛州邁阿密。據法新社和路透引述俄羅斯消息人士...

俄烏戰爭和談 普亭準備與馬克宏對話

俄羅斯總統普亭的發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）在今天刊出的訪問中表示，普亭已準備好就俄烏戰爭議題，與法國總...

澤倫斯基：代表團赴美 協商和平計畫與安全保障

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，前往美國的烏克蘭代表團將與美方協商20點和平計畫、安全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。