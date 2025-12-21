俄軍進犯烏克蘭蘇米州 烏媒：帶走數十村民到俄國

快訊

中央社／ 基輔21日綜合外電報導

烏克蘭媒體今天引述軍方消息指出，俄羅斯軍隊跨越邊界進入烏國東北部蘇米州（Sumy）一處區域，且將當地邊境村莊的大約50位居民帶到俄國境內。

烏克蘭公共廣播電視台Suspilne以及「烏克蘭真理報」（Ukrainska Pravda）報導，俄羅斯軍隊昨天晚間越境進入烏國赫拉博夫斯克村（Hrabovske）所在的區域。

報導還提到，被帶走的村民大多是年長者。

路透社無法獨立查核該報導，俄羅斯方面尚未對此發表評論。

俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭持續超過3年9個月，而近幾個月來，俄軍占領了蘇米州的數座村莊，當地許多城鎮也持續遭受砲擊。

烏克蘭蘇米州州長赫里霍羅夫（Oleh Hryhorov）於通訊軟體Telegram表示，相關當局已經開始疏散先前拒絕撤離的邊境村莊居民。

他沒有透露受影響的地點，但敦促邊境地區的居民同意撤離。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

