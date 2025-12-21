俄軍進犯烏克蘭蘇米州 烏媒：帶走數十村民到俄國
烏克蘭媒體今天引述軍方消息指出，俄羅斯軍隊跨越邊界進入烏國東北部蘇米州（Sumy）一處區域，且將當地邊境村莊的大約50位居民帶到俄國境內。
烏克蘭公共廣播電視台Suspilne以及「烏克蘭真理報」（Ukrainska Pravda）報導，俄羅斯軍隊昨天晚間越境進入烏國赫拉博夫斯克村（Hrabovske）所在的區域。
報導還提到，被帶走的村民大多是年長者。
路透社無法獨立查核該報導，俄羅斯方面尚未對此發表評論。
俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭持續超過3年9個月，而近幾個月來，俄軍占領了蘇米州的數座村莊，當地許多城鎮也持續遭受砲擊。
烏克蘭蘇米州州長赫里霍羅夫（Oleh Hryhorov）於通訊軟體Telegram表示，相關當局已經開始疏散先前拒絕撤離的邊境村莊居民。
他沒有透露受影響的地點，但敦促邊境地區的居民同意撤離。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言