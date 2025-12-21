烏克蘭：俄軍連續空襲敖德薩 擊中葵花籽油儲存設施

基輔官方及種籽油貿易商今天表示，俄羅斯連續第二天對烏克蘭南部黑海沿岸的敖德薩州發動猛烈空襲，擊中了葵花籽油儲存設施。

法新社報導，近幾週來，俄羅斯加大攻擊力道，一系列攻擊已對敖德薩州（Odesa）造成嚴重破壞，摧毀橋梁、港口，並使數千人在嚴寒天氣中失去電力與供暖。

針對這些攻擊，烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）表示：「俄羅斯再次試圖限制烏克蘭通往黑海的通道，封鎖我們的沿海各州」。

他並說，他已下令迅速實施「臨時基礎設施措施，以確保民眾擁有所有必要資源」。

莫斯科此前表示，將擴大對烏克蘭港口的打擊，以報復烏方攻擊其規避制裁油輪的行動。

Allseeds集團貿易主管弗林斯（Cornelis Vrins）告訴法新社：「烏克蘭最大的植物油碼頭Allseeds Black Sea園區在今天清晨遭到轟炸，地點位於皮夫登尼港（Pivdennyi Port）」，並且造成一名員工喪生，另有兩人受傷。

Allseeds集團是烏克蘭最大種籽油貿易商之一，弗林斯是創辦人之一；他表示，這次襲擊造成「數千公噸葵花籽油」損失，是自俄烏戰爭以來公司遭受的最大損害。

分析人士估計，烏克蘭擁有龐大農業產業，是全球最大的葵花籽油生產國之一。俄軍攻擊出口基礎設施可能擾亂市場並影響烏克蘭收入。

烏克蘭昨天表示，其在地中海國際水域擊中了另一艘規避制裁的莫斯科「影子艦隊」油輪，這是俄烏戰爭近4年以來烏方在地中海的首次攻擊行動。本月早些時候，基輔也曾在黑海擊中類似的船隻。

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）在本月初表示，若烏方繼續攻擊油輪，俄軍將擴大對烏克蘭港口的打擊，並揚言完全切斷烏克蘭通往海洋的通道。