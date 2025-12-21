快訊

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
俄羅斯總統普亭2日在莫斯科會晤美國中東特使威科夫（右）和川普女婿庫許納（左），普亭特使德米崔耶夫（中）也在場。路透
俄羅斯總統普亭2日在莫斯科會晤美國中東特使威科夫（右）和川普女婿庫許納（左），普亭特使德米崔耶夫（中）也在場。路透

美聯社21日引述俄國官媒「俄羅斯新聞社」報導，俄國總統普亭的特使德米崔耶夫已在美國佛州邁阿密，會晤美國中東特使威科夫和美國總統川普的女婿庫許納。德米崔耶夫20日說，關於美方所提俄烏停戰計畫的討論，正以「具建設性」方式進展。

德米崔耶夫說，20日舉行討論後，21日將繼續。美聯社說，美俄這次會談是川普政府數月來推動俄烏和平的一環，美方上周已與烏克蘭和歐洲官員在柏林會談，烏國談判代表19日也在美國與美、歐夥伴會談。

烏克蘭總統澤倫斯基20日則聲稱，據他了解，美方已提議烏、美、俄在邁阿密舉行3方會談的模式，歐洲代表也可能與談。但路透和法新社21日引述俄媒報導，普亭的外交顧問鄂夏柯夫當天說，目前各方還未認真討論上述3方會談的構想，「據我所知，這並未在籌備中」。

鄂夏柯夫也說，歐洲和烏國對美方停戰提案的修改，並未增進烏國達成和平的機會，「此話並非預測。我確信歐方和烏方已提出或正試圖提出的提議，絕對不會改善美版文件，也不會增進達成長期和平的可能性」。

川普近期展開廣泛外交斡旋以結束俄烏戰爭，但俄烏雙方的要求明顯矛盾。俄國總統普亭19日已表明信心，即若基輔不同意俄方和談條件，俄國仍將達成其軍事目標。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

相關新聞

美俄邁阿密會談「具建設性」 克宮：烏歐修改美版方案未增進和平機會

美聯社21日引述俄國官媒「俄羅斯新聞社」報導，俄國總統普亭的特使德米崔耶夫已在美國佛州邁阿密，會晤美國中東特使威科夫和美...

俄烏戰爭和談 普亭準備與馬克宏對話

俄羅斯總統普亭的發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）在今天刊出的訪問中表示，普亭已準備好就俄烏戰爭議題，與法國總...

美俄佛州新一輪俄烏和談對話 澤倫斯基促對俄加壓

俄羅斯總統普亭的特使德米崔耶夫(Kirill Dmitriev)20日已抵達佛州邁阿密。據法新社和路透引述俄羅斯消息人士...

澤倫斯基：代表團赴美 協商和平計畫與安全保障

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，前往美國的烏克蘭代表團將與美方協商20點和平計畫、安全...

普亭：烏若舉行大選 俄就暫緩深入烏境內攻勢

俄羅斯總統普亭十九日召開達四個半小時的年終記者會，提議若烏克蘭舉行總統大選，俄國將暫停深入烏克蘭境內的長程攻擊。

為何遲遲不辦大選？政局亂投票難 烏憂俄搞小動作

自去年春季、即澤倫斯基的總統任期屆滿前夕，烏克蘭舉行戰時總統大選的議題就已在諸多場合被提起。基輔向來的說法就是憲法及法律...

