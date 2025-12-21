美俄邁阿密會談「具建設性」 克宮：烏歐修改美版方案未增進和平機會

美聯社21日引述俄國官媒「俄羅斯新聞社」報導，俄國總統普亭的特使德米崔耶夫已在美國佛州邁阿密，會晤美國中東特使威科夫和美國總統川普的女婿庫許納。德米崔耶夫20日說，關於美方所提俄烏停戰計畫的討論，正以「具建設性」方式進展。

德米崔耶夫說，20日舉行討論後，21日將繼續。美聯社說，美俄這次會談是川普政府數月來推動俄烏和平的一環，美方上周已與烏克蘭和歐洲官員在柏林會談，烏國談判代表19日也在美國與美、歐夥伴會談。

烏克蘭總統澤倫斯基20日則聲稱，據他了解，美方已提議烏、美、俄在邁阿密舉行3方會談的模式，歐洲代表也可能與談。但路透和法新社21日引述俄媒報導，普亭的外交顧問鄂夏柯夫當天說，目前各方還未認真討論上述3方會談的構想，「據我所知，這並未在籌備中」。

鄂夏柯夫也說，歐洲和烏國對美方停戰提案的修改，並未增進烏國達成和平的機會，「此話並非預測。我確信歐方和烏方已提出或正試圖提出的提議，絕對不會改善美版文件，也不會增進達成長期和平的可能性」。

川普近期展開廣泛外交斡旋以結束俄烏戰爭，但俄烏雙方的要求明顯矛盾。俄國總統普亭19日已表明信心，即若基輔不同意俄方和談條件，俄國仍將達成其軍事目標。