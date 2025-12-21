俄烏戰爭和談 普亭準備與馬克宏對話

快訊

中央社／ 莫斯科21日綜合外電報導
俄羅斯總統普亭。 美聯社
俄羅斯總統普亭的發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）在今天刊出的訪問中表示，普亭已準備好就俄烏戰爭議題，與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）展開對話。

培斯科夫告訴官媒「俄羅斯新聞社 」（RIA Novosti）說，總統普亭（Vladimir Putin）「已表達要與馬克宏展開對話的意願」。

培斯科夫表示：「因此，如果雙方有共同的政治意願，那麼這只能是積極性的。」

馬克宏本週說，他認為歐洲應與普亭重啟對話，尋求結束俄烏戰爭。

馬克宏表示：「我認為，對我們歐洲人和烏克蘭人來說，在接下來幾週內，找到合適的架構以重啟這項討論，符合我們的利益。」

俄烏戰爭已近4年，烏克蘭預算短缺迫在眉睫，歐盟領袖19日同意提供烏國900億歐元貸款；但這筆資金是否由凍結的俄羅斯資產來挹注，歐盟領袖未達共識。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 普亭 馬克宏

