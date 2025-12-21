俄烏戰爭和談 普亭準備與馬克宏對話
俄羅斯總統普亭的發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）在今天刊出的訪問中表示，普亭已準備好就俄烏戰爭議題，與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）展開對話。
培斯科夫告訴官媒「俄羅斯新聞社 」（RIA Novosti）說，總統普亭（Vladimir Putin）「已表達要與馬克宏展開對話的意願」。
培斯科夫表示：「因此，如果雙方有共同的政治意願，那麼這只能是積極性的。」
馬克宏本週說，他認為歐洲應與普亭重啟對話，尋求結束俄烏戰爭。
馬克宏表示：「我認為，對我們歐洲人和烏克蘭人來說，在接下來幾週內，找到合適的架構以重啟這項討論，符合我們的利益。」
俄烏戰爭已近4年，烏克蘭預算短缺迫在眉睫，歐盟領袖19日同意提供烏國900億歐元貸款；但這筆資金是否由凍結的俄羅斯資產來挹注，歐盟領袖未達共識。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言