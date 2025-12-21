俄軍狂轟敖德薩 澤倫斯基：欲斷烏國黑海出路

中央社／ 基輔20日綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，俄羅斯連日加強空襲敖德薩地區港口及能源設施，並打擊通往摩爾多瓦的關鍵路線，意在切斷烏克蘭通往黑海的出海通道。

路透社報導，自莫斯科威脅要切斷「烏克蘭與大海的連結」以來，俄方已對當地展開幾乎不間斷的無人機和飛彈攻勢。這一帶的港口是烏國對外貿易和燃料供應的重要據點。

儘管美國正努力推動外交斡旋，爭取促成結束俄烏戰爭的協議，俄方攻擊卻持續升級。烏方昨天與美國代表團舉行會談，而美國談判代表預定今天在佛羅里達州與俄方官員會面。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在基輔（Kyiv）告訴媒體：「由於俄羅斯對港口基礎設施和物流的攻擊，敖德薩（Odesa）地區情勢嚴峻。俄羅斯再次試圖限制烏克蘭的出海管道，封鎖我們的沿海地區。」

他指出，俄方目的是「製造混亂，在冬季對烏施加心理壓力…導致無燃料、無糧食供應，醫療物資也出現問題。」

俄羅斯國防部暫未對此發表評論。克里姆林宮則表示，烏克蘭的經濟基礎設施是這場近4年全面戰爭的合法軍事目標。

烏克蘭副總理庫列巴（Oleksiy Kuleba）表示，自18日以來，俄軍至少5度攻擊聶斯特河（Dniester River）上一座連接摩爾多瓦邊境的關鍵交通橋梁，目前該橋已不堪使用、被迫中斷。

庫列巴說，該路線約占烏克蘭燃料供應的4成。烏克蘭當局已搭建浮橋，並將物流改道至其他地區，以保障民用與貨運交通。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

普亭：烏若舉行大選 俄就暫緩深入烏境內攻勢

澤倫斯基：烏克蘭談判人員赴美磋商 迄無最終和平方案

澤倫斯基：烏美會談不易 籲確實安全保障才談領土

澤倫斯基願放棄烏克蘭加入北約 歐洲軍工類股挫跌

相關新聞

普亭：烏若舉行大選 俄就暫緩深入烏境內攻勢

俄羅斯總統普亭十九日召開達四個半小時的年終記者會，提議若烏克蘭舉行總統大選，俄國將暫停深入烏克蘭境內的長程攻擊。

為何遲遲不辦大選？政局亂投票難 烏憂俄搞小動作

自去年春季、即澤倫斯基的總統任期屆滿前夕，烏克蘭舉行戰時總統大選的議題就已在諸多場合被提起。基輔向來的說法就是憲法及法律...

美俄官員將聚首邁阿密 磋商烏克蘭和平計畫

美國談判代表預計今天在佛羅里達州會晤俄羅斯官員，雙方將為終結俄烏戰爭展開最新一輪磋商。美國總統川普的政府正致力促成俄烏兩...

美國、烏克蘭新一輪和平磋商 魯比歐：不會強迫烏方接受協議

烏克蘭代表團今天與美國團隊舉行新一輪會談，美國國務卿魯比歐承諾，華府不會強迫烏方接受任何結束俄羅斯侵略的協議

普亭馬拉松直播稱西方若尊重將不再開戰 稱澤倫斯基「有才華藝術家」

俄羅斯總統普亭在19日的年度「直接連線」暨大型記者會活動上表示，只要俄羅斯受到尊重對待，烏克蘭之後將不會再有戰爭，並將莫...

烏克蘭稱在地中海擊中俄國影子船隊油輪 首次用無人飛機

烏克蘭安全局（SBU）的1名官員19日表示，烏方首次成功以航空無人機在地中海擊中1艘俄羅斯「影子船隊」油輪。反映出基輔對俄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。