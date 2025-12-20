快訊

北車隨機攻擊案 星巴克降鐵捲門護客人？北捷還原真相

憲法法庭排除異議者援引釋字601號 憲法學會：援引失當成憲法惡例

案發前曾到誠品場勘…張文試圖從紙箱回收區脫逃？員警：完全沒關係

烏軍出動無人機 襲擊俄羅斯裏海鑽油平台與巡邏艦

中央社／ 基輔20日綜合外電報導

烏克蘭軍方表示，近日出動無人機襲擊俄羅斯路克石油公司（Lukoil）位於裏海1座鑽油平台和周圍1艘軍事巡邏艦。基輔正加強打擊俄國能源基礎設施。

路透社報導，這是烏克蘭軍方近幾週對俄羅斯裏海鑽油平台設施發動一連串攻擊的最新一件，也是烏軍首次正式承認的相關行動。

烏克蘭總參謀部表示，軍方19日出動無人機鎖定裏海（Caspian Sea）的菲拉諾夫斯基（Filanovsky）油田1座鑽油平台發動攻擊。這座平台在12月至少受到2次無人機襲擊。

總參謀部補充說，無人機攻擊目標還包括鑽油平台附近1艘軍事巡邏艦，這起攻擊造成的損害程度仍在評估中。

路透社未能獨立核實上述消息。路克石油公司暫未對此發表置評。

基輔表示，俄羅斯能源設施是烏方的合法打擊目標；能源出口收入是支撐俄國全面入侵烏克蘭這幾年來的重要財源。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

航空迷看過來！ 屏東航空嘉年華無人機表演魅力登場

男過剩不惜命？ 美國防企業：中打仗不會大規模用無人機

烏克蘭稱在地中海擊中俄國影子船隊油輪 首次用無人飛機

俄烏戰爭處於微妙轉折點 普亭年終記者會：終戰條件沒有妥協空間

相關新聞

美俄官員將聚首邁阿密 磋商烏克蘭和平計畫

美國談判代表預計今天在佛羅里達州會晤俄羅斯官員，雙方將為終結俄烏戰爭展開最新一輪磋商。美國總統川普的政府正致力促成俄烏兩...

美國、烏克蘭新一輪和平磋商 魯比歐：不會強迫烏方接受協議

烏克蘭代表團今天與美國團隊舉行新一輪會談，美國國務卿魯比歐承諾，華府不會強迫烏方接受任何結束俄羅斯侵略的協議

普亭馬拉松直播稱西方若尊重將不再開戰 稱澤倫斯基「有才華藝術家」

俄羅斯總統普亭在19日的年度「直接連線」暨大型記者會活動上表示，只要俄羅斯受到尊重對待，烏克蘭之後將不會再有戰爭，並將莫...

烏克蘭稱在地中海擊中俄國影子船隊油輪 首次用無人飛機

烏克蘭安全局（SBU）的1名官員19日表示，烏方首次成功以航空無人機在地中海擊中1艘俄羅斯「影子船隊」油輪。反映出基輔對俄...

普亭年終記者會…螢幕一度出現諷刺訊息 俄人質疑生活不好過

俄羅斯總統普亭19日舉行年度年終記者會及call-in電視節目「直接連線」（direct line）時，會場後方的大螢幕上...

俄烏戰爭處於微妙轉折點 普亭年終記者會：終戰條件沒有妥協空間

俄羅斯總統普亭今天表示，莫斯科結束烏克蘭戰爭的條件與他去年6月提出的內容無異。美國積極推動達成俄烏衝突解決之道同時，普亭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。