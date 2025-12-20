快訊

北車隨機攻擊案 星巴克降鐵捲門護客人？北捷還原真相

憲法法庭排除異議者援引釋字601號 憲法學會：援引失當成憲法惡例

案發前曾到誠品場勘…張文試圖從紙箱回收區脫逃？員警：完全沒關係

美俄官員將聚首邁阿密 磋商烏克蘭和平計畫

中央社／ 華盛頓20日綜合外電報導
美國談判代表預計今天在佛羅里達州會晤俄羅斯官員，雙方將為終結俄烏戰爭展開最新一輪磋商。圖／法新社
美國談判代表預計今天在佛羅里達州會晤俄羅斯官員，雙方將為終結俄烏戰爭展開最新一輪磋商。圖／法新社

美國談判代表預計今天在佛羅里達州會晤俄羅斯官員，雙方將為終結俄烏戰爭展開最新一輪磋商。美國總統川普的政府正致力促成俄烏兩國達成協議，結束雙方戰事。

路透社報導，美國、烏克蘭及歐洲官員昨天才在邁阿密召開會談，討論有望解決俄烏戰爭的和平計畫。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）將率領俄國代表團，會晤房地產大亨出身的美國外交官魏科夫（Steve Witkoff）、川普（Donald Trump）女婿庫許納（Jared Kushner）。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）曾說他可能也會參與會談。

美國、烏克蘭及歐洲官員本週稍早指出，作為終戰談判的一部分，提供烏國安全保障的議題取得進展，不過目前尚不清楚俄方是否會接受這些條件。

一名俄羅斯消息人士告訴路透社，德米崔耶夫不會和烏克蘭談判代表會面。

了解相關情報的消息人士透露，美國情資報告持續警告，普亭仍打算奪取整個烏克蘭。這項消息牴觸部分美國官員的說法，他們斷言俄羅斯已準備好邁向和平。

法新社報導，德米崔耶夫今天也證實自己將赴邁阿密參與新一輪和平方案協商。

德米崔耶夫在社群媒體X平台發文寫道，「正在前往邁阿密的路上」，後面加上鴿子表情符號，並附上一支呈現早晨陽光穿透雲層灑落棕櫚樹海灘的短片。

歐洲數國跟俄羅斯先後在邁阿密參與這一輪談判，顯示協商自早期階段向前邁進一步，當時美國必須在不同地點與各方分別磋商。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

烏美即將展開新一輪和平會談 歐洲同步加入磋商

2025年全球10大事件出爐 川普重返執政、關稅戰與AI熱潮上榜

莫迪接見普亭強調兩國友誼　關鍵議題無實質進展

美烏特使續談促戰爭結束 華盛頓放鬆對俄制裁

相關新聞

美俄官員將聚首邁阿密 磋商烏克蘭和平計畫

美國談判代表預計今天在佛羅里達州會晤俄羅斯官員，雙方將為終結俄烏戰爭展開最新一輪磋商。美國總統川普的政府正致力促成俄烏兩...

美國、烏克蘭新一輪和平磋商 魯比歐：不會強迫烏方接受協議

烏克蘭代表團今天與美國團隊舉行新一輪會談，美國國務卿魯比歐承諾，華府不會強迫烏方接受任何結束俄羅斯侵略的協議

普亭馬拉松直播稱西方若尊重將不再開戰 稱澤倫斯基「有才華藝術家」

俄羅斯總統普亭在19日的年度「直接連線」暨大型記者會活動上表示，只要俄羅斯受到尊重對待，烏克蘭之後將不會再有戰爭，並將莫...

烏克蘭稱在地中海擊中俄國影子船隊油輪 首次用無人飛機

烏克蘭安全局（SBU）的1名官員19日表示，烏方首次成功以航空無人機在地中海擊中1艘俄羅斯「影子船隊」油輪。反映出基輔對俄...

普亭年終記者會…螢幕一度出現諷刺訊息 俄人質疑生活不好過

俄羅斯總統普亭19日舉行年度年終記者會及call-in電視節目「直接連線」（direct line）時，會場後方的大螢幕上...

俄烏戰爭處於微妙轉折點 普亭年終記者會：終戰條件沒有妥協空間

俄羅斯總統普亭今天表示，莫斯科結束烏克蘭戰爭的條件與他去年6月提出的內容無異。美國積極推動達成俄烏衝突解決之道同時，普亭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。