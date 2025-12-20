美俄官員將聚首邁阿密 磋商烏克蘭和平計畫

美國談判代表預計今天在佛羅里達州會晤俄羅斯官員，雙方將為終結俄烏戰爭展開最新一輪磋商。美國總統川普的政府正致力促成俄烏兩國達成協議，結束雙方戰事。

路透社報導，美國、烏克蘭及歐洲官員昨天才在邁阿密召開會談，討論有望解決俄烏戰爭的和平計畫。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）將率領俄國代表團，會晤房地產大亨出身的美國外交官魏科夫（Steve Witkoff）、川普（Donald Trump）女婿庫許納（Jared Kushner）。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）曾說他可能也會參與會談。

美國、烏克蘭及歐洲官員本週稍早指出，作為終戰談判的一部分，提供烏國安全保障的議題取得進展，不過目前尚不清楚俄方是否會接受這些條件。

一名俄羅斯消息人士告訴路透社，德米崔耶夫不會和烏克蘭談判代表會面。

了解相關情報的消息人士透露，美國情資報告持續警告，普亭仍打算奪取整個烏克蘭。這項消息牴觸部分美國官員的說法，他們斷言俄羅斯已準備好邁向和平。

法新社報導，德米崔耶夫今天也證實自己將赴邁阿密參與新一輪和平方案協商。

德米崔耶夫在社群媒體X平台發文寫道，「正在前往邁阿密的路上」，後面加上鴿子表情符號，並附上一支呈現早晨陽光穿透雲層灑落棕櫚樹海灘的短片。

歐洲數國跟俄羅斯先後在邁阿密參與這一輪談判，顯示協商自早期階段向前邁進一步，當時美國必須在不同地點與各方分別磋商。