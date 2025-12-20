美國、烏克蘭新一輪和平磋商 魯比歐：不會強迫烏方接受協議

快訊

中央社／ 邁阿密19日綜合外電報導
美國國務卿魯比歐。圖／法新社
美國國務卿魯比歐。圖／法新社

烏克蘭代表團今天與美國團隊舉行新一輪會談，美國國務卿魯比歐承諾，華府不會強迫烏方接受任何結束俄羅斯侵略的協議。

法新社報導，魯比歐（Marco Rubio）在華府記者會上指出：「除非烏克蘭同意，否則不會有和平協議。」

他談到：「外界傳說我們試圖強迫烏克蘭接受某種協議，這簡直是無稽之談。我們無法強迫烏克蘭或俄羅斯達成協議，他們必須自己想這麼做。」

美國總統川普（Donald Trump）的特使近來致力推動一項計畫，內容包括美國承諾提供烏克蘭安全保障，但基輔方面可能得割讓部分領土，這讓許多烏克蘭人難以接受。

面對外界質疑，魯比歐強調，最終必須由俄烏雙方同意才可能達成協議。

美國與烏克蘭今天在邁阿密召開會談，是由川普的全球事務特使魏科夫（Steve Witkoff）、川普女婿庫許納（Jared Kushner）主導，出席者包含烏方首席談判代表烏梅洛夫（Rustem Umerov）以及來自英國、法國與德國的高層官員。

烏梅洛夫在社群媒體發文表示，他已在會後向烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）匯報相關情況。

他寫道：「我們與美國夥伴已就後續措施以及雙方近期持續合作達成共識。」

「我們完全依照總統訂定的優先要務行事，也就是烏克蘭的安全必須獲得可靠且長期的保障。」

美國官員與俄羅斯代表團預計週末在佛羅里達州另行會晤，據報俄方出席人士包括克里姆林宮（Kremlin）談判代表德米崔耶夫（KirillDmitriev）。

