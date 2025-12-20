共同舉債貸款援烏 歐盟納稅人1年得擔千億利息

歐盟各國領袖在長達16小時的峰會後，決定兩年內以共同舉債方式貸款，而非拿俄國凍結資產援助烏克蘭。此舉將讓歐盟納稅人每年多承擔30億歐元（約新台幣1108億）利息。

政治新聞網POLITICO報導，各國最終被迫改用比利時總理德威弗（Bart De Wever）推動的備援方案：透過歐盟共同舉債來籌措資金，且匈牙利、斯洛伐克與捷克3國將不參與這項舉債援烏。

歐盟高層與德國幾週以來一直施壓其他歐盟成員，盼促成爭議性的動用高達2100億歐元俄國被凍資產援烏。由於俄國資產被凍結在總部位於布魯塞爾的歐洲清算銀行（Euroclear），比利時高層擔心若俄國日後將歐洲作法視為沒收而打贏官司，屆時比利時要承擔賠償責任，始終反對這套用俄國資產為烏克蘭變現的計畫。

比利時總理德威弗也是繼今年10月後，再次成功阻擋歐盟與德國的盤算，形同讓德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）與歐盟執委會主席范德賴恩（Ursulavon der Leyen）重挫。

目前取而代之的作法是歐盟各國領袖同意共同舉債900億歐元，在兩年內以貸款形式援助烏克蘭，並由歐盟共同預算作為擔保。根據多名歐盟執委會高層的說法，歐盟納稅人每年將須再承擔約30億歐元的借款成本。

歐盟領袖19日凌晨同意，未來兩年內用歐盟預算為擔保籌措900億歐元，以保基輔不會在明年4月資金告罄。川普政府收手援烏後，烏克蘭明年將面臨高達717億歐元預算缺口。

然而捷克、匈牙利與斯洛伐克3國將不與其餘24個歐盟成員共同分擔舉債義務，只同意不會阻撓烏克蘭融資需求。歐盟執委會近期將提出所謂「加強合作」機制，為24國提供一個合法平台共同舉債。

POLITICO另一篇分析認為，最令人憂心者或許是一些歐盟最大經濟體的選民正失去耐心。POLITICO一份對5個西方國家、共1萬名受訪者所作民調顯示，德、法受訪者繼續資助烏克蘭的意願，甚至低於美國民眾。

在德國，45%的受訪者同意削減對基輔財政援助，僅20% 希望增加；在法國，37%希望減少援助，24%傾向增加。