烏克蘭稱在地中海擊中俄國影子船隊油輪　首次用無人飛機

中央社／ 基輔19日綜合外電報導

烏克蘭安全局（SBU）的1名官員今天表示，烏方首次成功以航空無人機在地中海擊中1艘俄羅斯「影子船隊」油輪。反映出基輔對俄國石油出口攻勢加劇。

路透社報導，這位婉拒透露姓名的官員透過書面聲明指出，這艘名為坎迪爾號（Qendil）、懸掛阿拉伯國家阿曼（Oman）旗幟的油輪，在距離烏克蘭2000多公里的中立水域遇襲後嚴重受損，當時船上並未載油。

這起攻擊之所以值得注意，不僅因為發生在離俄烏更遠的地中海，還因為是使用遠程無人飛機。這名烏克蘭官員並未透露攻擊的確切位置及時間。

根據船舶追蹤公司MarineTraffic的資料，坎迪爾號今天上午最後1次可見位置是在希臘的克里特島（Crete）外海沿北非國家利比亞（Libya）海岸線平行航行，它是從印度的西克卡港（Sikka）出發，目的地是俄羅斯濱波羅的海的烏斯特盧加港（Ust Luga）。

烏克蘭之前宣稱已用海上無人機在黑海擊中3艘俄羅斯「影子船隊」油輪。基輔稱這些未受管制的船隻協助莫斯科在西方制裁下出口大量石油，為其對烏克蘭發動的戰爭提供資金。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

俄烏停戰協議卡關 普亭轟「歐豬」將失勢 烏將赴美磋商

使用被凍結俄羅斯資產為烏克蘭提供賠償貸款？ 歐盟峰會即將做出決定

普亭嗆歐洲「豬玀」終將失勢 俄軍絕對會實現戰爭目標

歐盟峰會聚焦動用俄羅斯凍結資產　義疑慮依法無據

相關新聞

普亭年終記者會…螢幕一度出現諷刺訊息 俄人質疑生活不好過

俄羅斯總統普亭今天舉行年度年終記者會及call-in電視節目「直接連線」（direct line）時，會場後方的大螢幕上...

俄烏戰爭處於微妙轉折點 普亭年終記者會：終戰條件沒有妥協空間

俄羅斯總統普亭今天表示，莫斯科結束烏克蘭戰爭的條件與他去年6月提出的內容無異。美國積極推動達成俄烏衝突解決之道同時，普亭...

俄烏停戰協議卡關 普亭轟「歐豬」將失勢 烏將赴美磋商

根據通訊應用程式WhatsApp聊天紀錄，烏克蘭總統澤倫斯基18日說，還沒達成各方協調一致的俄烏最終和平方案；他還說，烏...

歐盟拍板900億歐元援烏 動用俄凍結資產宣告難產

歐洲聯盟領導人今天達成協議，將向烏克蘭提供900億歐元貸款，以填補即將出現的財政缺口，但未能就使用俄羅斯遭凍結資產來籌措...

動用俄羅斯遭凍結主權資產破局 歐盟改舉債籌3.3兆元援烏2年

金融時報報導，歐盟領袖在動用俄羅斯遭凍結主權資產資助烏克蘭的提案破局後，最終達成協議，將以歐盟共同預算為基礎舉債，向烏克...

烏克蘭外交部第一副部長在北京與中國官員討論俄烏戰爭

據烏克蘭外交部網站消息，2025年12月18日，烏克蘭外交部第一副部長謝爾蓋．基斯利察在北京與大陸外交部部長助理劉彬舉行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。