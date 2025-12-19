烏克蘭稱在地中海擊中俄國影子船隊油輪 首次用無人飛機
烏克蘭安全局（SBU）的1名官員今天表示，烏方首次成功以航空無人機在地中海擊中1艘俄羅斯「影子船隊」油輪。反映出基輔對俄國石油出口攻勢加劇。
路透社報導，這位婉拒透露姓名的官員透過書面聲明指出，這艘名為坎迪爾號（Qendil）、懸掛阿拉伯國家阿曼（Oman）旗幟的油輪，在距離烏克蘭2000多公里的中立水域遇襲後嚴重受損，當時船上並未載油。
這起攻擊之所以值得注意，不僅因為發生在離俄烏更遠的地中海，還因為是使用遠程無人飛機。這名烏克蘭官員並未透露攻擊的確切位置及時間。
根據船舶追蹤公司MarineTraffic的資料，坎迪爾號今天上午最後1次可見位置是在希臘的克里特島（Crete）外海沿北非國家利比亞（Libya）海岸線平行航行，它是從印度的西克卡港（Sikka）出發，目的地是俄羅斯濱波羅的海的烏斯特盧加港（Ust Luga）。
烏克蘭之前宣稱已用海上無人機在黑海擊中3艘俄羅斯「影子船隊」油輪。基輔稱這些未受管制的船隻協助莫斯科在西方制裁下出口大量石油，為其對烏克蘭發動的戰爭提供資金。
