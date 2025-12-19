普亭年終記者會…螢幕一度出現諷刺訊息 俄人質疑生活不好過

俄羅斯總統普亭今天舉行年度年終記者會及call-in電視節目「直接連線」（direct line）時，會場後方的大螢幕上一度出現數則諷刺訊息，例如「這不是直接連線，而是馬戲團」。

路透社報導，另一則訊息直呼普亭（Vladimir Putin）的名字問道：「已經是星期五了，我們可以開喝了嗎？」

這場通常會持續至少4小時的馬拉松式年度活動鼓勵民眾直接向普亭提問，剛傳到的簡訊會顯示在會場的大螢幕上，包括前述諷刺訊息。

這場經過精心策劃、有數以百萬計俄羅斯民眾收看的記者會上出現諷刺訊息，克里姆林宮（Kremlin）未立即回應此事，普亭本人也沒有發表任何看法。

其中一則訊息影射了俄羅斯的經濟狀況，質疑為何一般俄國民眾的生活過得還不如巴布亞紐幾內亞人。

另一則訊息則針對普亭的執政黨團結俄羅斯黨（United Russia Party）表示：「看看這個國家的生活，它能在選舉中贏得多數還真奇怪！難道選舉只是假象？」

俄烏戰爭如預期般成為整場記者會的主軸，不過普亭也回答了一些奇特的問題，例如一名自稱克莉絲蒂娜（Kristina）的女子詢問關於外星人的事情，一個小男孩則想知道，普亭是否會隱匿身分在莫斯科開車到處跑以掌握民情。普亭回應，他有時是會這麼做。

23歲學生巴茲哈諾夫（Kirill Bazhanov）甚至在直播節目中向女友求婚，並邀請普亭出席婚禮，接著提出關於給予青年家庭財務支援的問題。