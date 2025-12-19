推動終結俄烏戰爭 川普：烏克蘭應加快談判腳步

快訊

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導

美國總統川普今天敦促烏克蘭「儘快」推動協議，以結束俄羅斯的侵略行動。新一輪會談預計週末在美國邁阿密（Miami）登場。

川普（Donald Trump）在白宮橢圓辦公室對媒體表示：「他們快要有些結果了，但我希望烏克蘭可以動作快一點、能儘速行動，因為俄羅斯就在那裡。」

他說：「你知道，每當拖太久，俄羅斯的態度就會有所改變。」

川普持續推動盡速達成協議，以終結雙方衝突。談判團隊已經提出結束這場2022年以來戰爭的協議草案。

一名白宮官員告訴法新社說，美國特使魏科夫（Steve Witkoff）及川普女婿庫許納（Jared Kushner）預計本週末在佛羅里達州與烏克蘭談判代表烏梅洛夫（Rustem Umerov）會面。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）稍早表示，基輔官員將在19日、20日與美國代表會談。

這名官員又說，美方代表還將在邁阿密單獨與俄羅斯官員舉行會議。據美國政治新聞機構Politico報導，俄國經濟特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）也將隨俄方代表團出席。

俄羅斯尚未對最新提議作出回應。俄國總統普丁（Vladimir Putin）一再重申，莫斯科有意繼續在烏克蘭追求其最大程度的軍事目標。

烏克蘭及美國都表示，關於基輔未來安全保障議題已有進展，但對於烏克蘭割讓哪些領土仍存有歧見。

歐盟拍板900億歐元援烏 動用俄凍結資產宣告難產

歐洲聯盟領導人今天達成協議，將向烏克蘭提供900億歐元貸款，以填補即將出現的財政缺口，但未能就使用俄羅斯遭凍結資產來籌措...

動用俄羅斯遭凍結主權資產破局 歐盟改舉債籌3.3兆元援烏2年

金融時報報導，歐盟領袖在動用俄羅斯遭凍結主權資產資助烏克蘭的提案破局後，最終達成協議，將以歐盟共同預算為基礎舉債，向烏克...

烏克蘭外交部第一副部長在北京與中國官員討論俄烏戰爭

據烏克蘭外交部網站消息，2025年12月18日，烏克蘭外交部第一副部長謝爾蓋．基斯利察在北京與大陸外交部部長助理劉彬舉行...

使用被凍結俄羅斯資產為烏克蘭提供賠償貸款？ 歐盟峰會即將做出決定

（德國之聲中文網）歐盟委員會提議向烏克蘭提供在歐盟境內高達2100億歐元的被凍結的俄羅斯資產作為賠償貸款。其中900億歐元將用於滿足烏克蘭2026年和2027年的財政和軍事需求。 按照歐盟的設想

俄烏停戰協議進度卡關 普亭轟「歐豬」搞鬼

根據通訊應用程式WhatsApp聊天紀錄，烏克蘭總統澤倫斯基十八日說，還沒達成各方協調一致的俄烏最終和平方案。他還說，烏...

憂停戰後俄有底氣西侵 歐盟寧可讓烏「打下去」

華爾街日報報導，支持烏克蘭的歐洲領導人表示，他們正在努力捍衛一個民主國家，維護國際法並抵制俄羅斯侵略行為。但歐洲還有一個...

