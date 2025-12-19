推動終結俄烏戰爭 川普：烏克蘭應加快談判腳步
美國總統川普今天敦促烏克蘭「儘快」推動協議，以結束俄羅斯的侵略行動。新一輪會談預計週末在美國邁阿密（Miami）登場。
川普（Donald Trump）在白宮橢圓辦公室對媒體表示：「他們快要有些結果了，但我希望烏克蘭可以動作快一點、能儘速行動，因為俄羅斯就在那裡。」
他說：「你知道，每當拖太久，俄羅斯的態度就會有所改變。」
川普持續推動盡速達成協議，以終結雙方衝突。談判團隊已經提出結束這場2022年以來戰爭的協議草案。
一名白宮官員告訴法新社說，美國特使魏科夫（Steve Witkoff）及川普女婿庫許納（Jared Kushner）預計本週末在佛羅里達州與烏克蘭談判代表烏梅洛夫（Rustem Umerov）會面。
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）稍早表示，基輔官員將在19日、20日與美國代表會談。
這名官員又說，美方代表還將在邁阿密單獨與俄羅斯官員舉行會議。據美國政治新聞機構Politico報導，俄國經濟特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）也將隨俄方代表團出席。
俄羅斯尚未對最新提議作出回應。俄國總統普丁（Vladimir Putin）一再重申，莫斯科有意繼續在烏克蘭追求其最大程度的軍事目標。
烏克蘭及美國都表示，關於基輔未來安全保障議題已有進展，但對於烏克蘭割讓哪些領土仍存有歧見。
