快訊

歐盟拍板900億歐元援烏 動用俄凍結資產宣告難產

中央社／ 布魯塞爾19日綜合外電報導

歐洲聯盟領導人今天達成協議，將向烏克蘭提供900億歐元貸款，以填補即將出現的財政缺口，但未能就使用俄羅斯遭凍結資產來籌措資金達成共識。

法新社報導，這項協議在布魯塞爾峰會經過超過一天協商達成，為基輔提供迫切需要的援助；與此同時，美國總統川普也推動盡快達成協議，以結束俄烏戰爭

歐盟理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）在社群平台X上寫道：「我們達成協議了。已批准2026至2027年間為烏克蘭提供900億歐元援助的決定。我們說到做到。」

在經過一番尋求解決方案的努力後，歐盟領導人最終決定由歐盟共同預算提供擔保，來籌措這筆貸款。

先前首選方案是動用歐盟凍結的約2000億歐元俄羅斯央行資產，作為為基輔籌措貸款的來源。

但該方案最終被擱置，因為資產主要所在地比利時要求其他國家共同承擔法律責任，而這項擔保要求對其他國家而言負擔過重。

歐盟估計，烏克蘭在未來兩年需要額外1350億歐元才能維持運作，而資金短缺危機預計將於明年4月爆發。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天

在峰會開幕時告訴歐盟領導人，動用俄羅斯資產才是正確的做法。

澤倫斯基說：「俄羅斯資產必須被用來抵禦俄國的侵略，並重建遭俄國攻擊摧毀的家園。這合乎道德、公平且合法。」

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

