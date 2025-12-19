烏克蘭外交部第一副部長在北京與中國官員討論俄烏戰爭

據烏克蘭外交部網站消息，2025年12月18日，烏克蘭外交部第一副部長謝爾蓋．基斯利察在北京與大陸外交部部長助理劉彬舉行了政治磋商。消息稱，雙方就當前俄羅斯對烏克蘭的軍事侵略局勢以及旨在實現可持續和持久和平的國際努力進行了詳細的意見交換。

烏克蘭外交部稱，對話雙方重申，相互尊重主權和領土完整是烏克蘭與中國關係的基石。

消息稱，雙方討論了雙邊議程上的當前問題，概述了高級別和最高級別的接觸計劃，探討了加強貿易和經濟合作的方式，並探索了在國際組織框架內進一步合作的可能性。

另作為對北京工作訪問的一部分，基斯利察也與中國專家和分析界的代表以及夥伴國家的外交使團成員舉行了會談。

而據大陸外交部網站公布的訊息，外交部部長助理劉彬同烏克蘭第一副外交部長基斯利察在北京舉行中烏外交部政治諮詢。劉彬表示，當中烏建交以來，友誼和合作始終是雙邊關係的主旋律。雙方秉持互尊互信、互諒互讓、互利互惠原則，推動兩國經貿、農業、科技、人文等領域合作收穫了豐碩成果。中方願同烏方繼續落實元首重要共識，推動雙邊關係行穩致遠。

基斯利察表示，烏方高度重視對華關係，恪守一個中國原則，願進一步深化兩國各領域交流合作，推動烏中關係不斷向前發展。