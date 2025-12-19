快訊

美國小飛機墜毀釀七死！56歲傳奇車手一家人遇難

福特認賠退出純電市場 汽車業醞釀回到大燃油時代？

路邊擺攤賣蘭花阿伯的1張交通紅單 竟意外讓朴子整座城暖了起來

聽新聞
0:00 / 0:00

烏克蘭外交部第一副部長在北京與中國官員討論俄烏戰爭

聯合報／ 記者黃國樑/即時報導
2025年12月18日，烏克蘭外交部第一副部長謝爾蓋·基斯利察在北京與大陸外交部部長助理劉彬舉行了政治磋商。 烏克蘭外交部網站
2025年12月18日，烏克蘭外交部第一副部長謝爾蓋·基斯利察在北京與大陸外交部部長助理劉彬舉行了政治磋商。 烏克蘭外交部網站

烏克蘭外交部網站消息，2025年12月18日，烏克蘭外交部第一副部長謝爾蓋．基斯利察在北京與大陸外交部部長助理劉彬舉行了政治磋商。消息稱，雙方就當前俄羅斯對烏克蘭的軍事侵略局勢以及旨在實現可持續和持久和平的國際努力進行了詳細的意見交換。

烏克蘭外交部稱，對話雙方重申，相互尊重主權和領土完整是烏克蘭與中國關係的基石。

消息稱，雙方討論了雙邊議程上的當前問題，概述了高級別和最高級別的接觸計劃，探討了加強貿易和經濟合作的方式，並探索了在國際組織框架內進一步合作的可能性。

另作為對北京工作訪問的一部分，基斯利察也與中國專家和分析界的代表以及夥伴國家的外交使團成員舉行了會談。

而據大陸外交部網站公布的訊息，外交部部長助理劉彬同烏克蘭第一副外交部長基斯利察在北京舉行中烏外交部政治諮詢。劉彬表示，當中烏建交以來，友誼和合作始終是雙邊關係的主旋律。雙方秉持互尊互信、互諒互讓、互利互惠原則，推動兩國經貿、農業、科技、人文等領域合作收穫了豐碩成果。中方願同烏方繼續落實元首重要共識，推動雙邊關係行穩致遠。

基斯利察表示，烏方高度重視對華關係，恪守一個中國原則，願進一步深化兩國各領域交流合作，推動烏中關係不斷向前發展。

大陸外交部並提到，雙方也就烏克蘭危機交換意見。

025年12月18日，烏克蘭外交部第一副部長謝爾蓋．基斯利察在北京與大陸外交部部長助理劉彬舉行了政治磋商。 烏克蘭外交部網站
025年12月18日，烏克蘭外交部第一副部長謝爾蓋．基斯利察在北京與大陸外交部部長助理劉彬舉行了政治磋商。 烏克蘭外交部網站

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

IPAC再擴大迎巴西新成員 共同主席：捍衛自由民主

高達111億美元…美國准對台軍售最大案 可能引發北京不滿

俄烏停戰協議進度卡關 普亭轟「歐豬」搞鬼

林佳龍率榮邦經貿團出訪帛琉 聚焦觀光醫療永續能源

相關新聞

烏克蘭外交部第一副部長在北京與中國官員討論俄烏戰爭

據烏克蘭外交部網站消息，2025年12月18日，烏克蘭外交部第一副部長謝爾蓋．基斯利察在北京與大陸外交部部長助理劉彬舉行...

使用被凍結俄羅斯資產為烏克蘭提供賠償貸款？ 歐盟峰會即將做出決定

（德國之聲中文網）歐盟委員會提議向烏克蘭提供在歐盟境內高達2100億歐元的被凍結的俄羅斯資產作為賠償貸款。其中900億歐元將用於滿足烏克蘭2026年和2027年的財政和軍事需求。 按照歐盟的設想

俄烏停戰協議進度卡關 普亭轟「歐豬」搞鬼

根據通訊應用程式WhatsApp聊天紀錄，烏克蘭總統澤倫斯基十八日說，還沒達成各方協調一致的俄烏最終和平方案。他還說，烏...

憂停戰後俄有底氣西侵 歐盟寧可讓烏「打下去」

華爾街日報報導，支持烏克蘭的歐洲領導人表示，他們正在努力捍衛一個民主國家，維護國際法並抵制俄羅斯侵略行為。但歐洲還有一個...

英國籍志願兵以烏克蘭國際軍團身分參戰被俘 俄羅斯判刑13年

俄羅斯檢方今天表示，俄羅斯控制下的烏克蘭頓內茨克地區一所法院判處一名英國公民13年徒刑，罪名是他以傭兵身分為烏克蘭作戰

歐盟領袖峰會登場 聚焦動用俄凍結資產援烏

歐洲聯盟（EU）領袖今天召開峰會，就動用俄羅斯遭凍結資產來為烏克蘭提供資金展開討論，其中扮演關鍵角色的比利時面臨要求其放...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。