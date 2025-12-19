烏克蘭副外長訪北京進行政治磋商 兩國官員罕見會晤
烏克蘭與中國政府表示，烏克蘭第一副外長基斯利茨亞今天在北京與中國官員會談。中國一直被控協助俄羅斯延長對烏克蘭的戰爭，基斯利茨亞這次訪問是少見的烏中官員會晤。
法新社報導，烏克蘭外交部表示，第一副外長基斯利茨亞（Sergiy Kyslytsya）與中國外交部部長助理劉彬進行「政治磋商」。
根據烏克蘭外交部的聲明，雙方「就俄羅斯持續武裝侵略烏克蘭的現狀，進行了深入意見交換」，也討論了「國際間為實現穩定及長久和平所做的努力」。
作為俄羅斯緊密盟友的中國則稱，雙方「就烏克蘭危機交換意見」。
基斯利茨亞稍早表示，他也跟美國駐中國大使龐德偉（David Perdue）見了面。
中國是俄羅斯主要貿易夥伴，宣稱對俄烏戰爭採取中立立場，未譴責俄羅斯的入侵行動，並一再呼籲和平談判及尊重各國領土完整。
但西方國家政府指控中國為俄羅斯的戰爭提供關鍵經濟支持，特別是向俄國國防工業供應軍事零組件。
