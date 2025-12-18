憂停戰後俄有底氣西侵 歐盟寧可讓烏「打下去」

華爾街日報報導，支持烏克蘭的歐洲領導人表示，他們正在努力捍衛一個民主國家，維護國際法並抵制俄羅斯侵略行為。但歐洲還有一個源於自身利益的動機，歐洲認為，俄烏若達成一項有利莫斯科的和平協議，可能引發一場席捲歐洲大陸的更廣泛戰爭。

俄羅斯若取得有利的和平協議，將確信能以武力重新劃定國界，同時認定北約軟弱，而俄國已擁有大幅提升的軍事產能。預算吃緊的歐洲各國擔心，他們只能大規模增加軍費和防禦準備，以維持威懾力。

美國總統川普希望俄烏迅速達成和議。但歐洲和烏克蘭認為，若烏克蘭接受形同投降、陷入險境的糟糕和平協議，還不如不要協議。當然，若無和議，俄烏將繼續打下去。

美歐立場歧異代表一種更重大的分裂。川普政府希望，美國和歐洲能為了「戰略穩定」而與俄國關係正常化。白宮表示，這將降低爆發更大戰爭的風險，還能開展與俄羅斯商業合作。

歐洲和烏克蘭持相反觀點。他們將俄國視為長期威脅，認為不能輕信俄方，必須維持威懾。

俄羅斯則稱，歐洲人以及過去拜登政府領導下的美國，透過支持烏克蘭對俄國發動一場代理人戰爭。俄國總統普亭日前警告，如果歐洲想開戰，俄國已準備迎戰。克里姆林宮發言人佩斯科夫曾表示，烏克蘭這些盟友的策略是「戰到最後一個烏克蘭人」，而不是迅速達成解決方案。

川普政府本月發布的「美國國家戰略」，指責歐洲人對俄烏戰爭抱有「不切實際的期望」。該文件發布前，歐洲領導人曾警告烏克蘭總統澤倫斯基，與美國談判時不要輕易做出重大讓步，應確認若俄國違反協議，美國將提供何種保障。

法國總統馬克宏上月表示，「我們想要和平，但絕不是形同投降的和平」。他稱那種協議會「讓俄國得寸進尺」，危及歐洲。