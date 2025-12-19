俄烏停戰協議進度卡關 普亭轟「歐豬」搞鬼

根據通訊應用程式WhatsApp聊天紀錄，烏克蘭總統澤倫斯基十八日說，還沒達成各方協調一致的俄烏最終和平方案。他還說，烏方談判代表十九、廿日兩天又將在美國與美方談判代表會談，歐洲官員可能將與談。美國政治新聞網站Politico十七日也引述白宮官員報導，美俄兩國官員本周末將在邁阿密會談。

俄羅斯總統普亭十七日則在國防部擴大委員會會議中表明，自二○二二年二月以來對烏克蘭的「特別軍事行動」目標必將實現，若烏克蘭及其背後的外國支持者不願進行實質性談判，俄國將用軍事手段解放這些歷史上屬於俄國的土地，為烏克蘭撐腰、企圖乘機削弱俄國的歐洲「豬仔」終將失勢。

普亭表示，即使俄烏開戰已近四年，俄軍在整個前線仍掌握戰略優勢；俄方對美國總統川普居間俄烏和平協議的作為持開放態度，歐洲也終將被迫與俄國談判。他並痛批美國前總統拜登將整件事導向武裝衝突。英國金融時報十七日報導說，「歷史土地」論凸顯普亭決心占領頓內次克等烏東四州。

克里姆林宮發言人佩斯科夫十八日雖不願證實上述的邁阿密會談，但提到美俄間的接觸按計畫進行。他說，「我們的確正準備與美國對口人員做某些接觸，以得知美歐及美烏至今達成的（俄烏和平計畫）工作成果資訊」。

根據Politico十七日報導，本周美俄烏三方的與談代表分別為美國中東特使威科夫、川普女婿庫許納、普亭的投資特使德米特里耶夫和烏克蘭國安與國防事務委員會祕書烏梅洛夫。

另外，十八、十九日兩天將在布魯塞爾召開歐盟峰會，澤倫斯基將出席，希望能就動用歐盟境內遭凍結的俄國央行資產經援烏克蘭達成共識。但比利時總理德威弗坦言，尚未被說服點頭；義大利總理梅洛尼也直言，歐盟此舉於法無據，將不會背書。