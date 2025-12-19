使用被凍結俄羅斯資產為烏克蘭提供賠償貸款？ 歐盟峰會即將做出決定

（德國之聲中文網）歐盟委員會提議向烏克蘭提供在歐盟境內高達2100億歐元的被凍結的俄羅斯資產作為賠償貸款。其中900億歐元將用於滿足烏克蘭2026年和2027年的財政和軍事需求。

按照歐盟的設想，基輔只有在俄羅斯戰後進行賠償的情況下才需要償還這筆貸款。不過很少有人認為俄羅斯總統普京會同意這一條件。

比利時對這一計劃持反對意見，理由是存在法律和金融風險。這些資產的大部分存放在比利時，其中約1850億歐元由總部位於布魯塞爾的歐洲清算銀行（Euroclear）持有。

比利時首相德韋弗（Bart De Wever）周四上午在比利時議會發言時再度重申了他的擔憂。

比利時政府擔心莫斯科可能會對歐洲公民和企業進行報復，例如在俄羅斯對歐洲資產強行征用。

比利時首相德韋弗一直要求其他歐盟國家提供具有法律約束力的無條件擔保，涵蓋貸款的全部金額，並保護比利時免受任何潛在的損害賠償。

德新社分析指出，理論上，即使沒有比利時的支持，這筆貸款也可以獲得批准，因為它只需要獲得多數成員國的同意即可通過，即歐盟27個成員國中至少15個成員國，且這些成員國的人口佔歐盟總人口的65%。盡管人們普遍認為其他歐盟國家不太可能推翻比利時的決定，但一些領導人的不耐煩情緒正在加劇。

拉脫維亞總理西利尼亞（Evika Siliņa）表示，比利時“處境非常敏感”，“但這不僅是法律問題，也是政治意願的問題。”她說：“任何政治決策都離不開法律層面。但我們是政治家，規則也是我們制定的。”

作為替代選項的歐盟聯合舉債計劃缺乏廣泛支持

德韋弗一直倡導歐盟共同舉債為烏克蘭提供資金。但根據歐盟規則，此舉需要所有27個成員國一致同意。

德國總理梅爾茨是賠償貸款的積極倡導者。他不支持歐盟共同舉債的想法。

“我們實際上面臨著兩個選擇：要麼歐洲舉債，要麼用俄羅斯資產來援助烏克蘭。我的立場很明確：我們必須使用俄羅斯資產，”梅爾茨說，“我認為沒有比這更好的選擇了。我理解一些成員國，特別是比利時政府的擔憂，但我希望我們能夠共同解決這些問題。”

匈牙利總理歐爾班表示，他反對向烏克蘭提供任何形式的財政援助。

預計談判將持續很長時間

關於向烏克蘭提供財政援助的談判預計將持續到深夜，歐盟領導人可能在布魯塞爾停留至周五。

歐盟委員會主席馮德萊恩和歐洲理事會主席科斯塔堅持要在布魯塞爾峰會上找到解決方案。

馮德萊恩表示：“我們必須找到解決方案。”

擔任峰會主席的科斯塔表示，此次會議“只有在最終決定確保烏克蘭2026年和2027年的財政需求得到滿足後才會結束”。

波蘭總理圖斯克表示，歐盟領導人周四在布魯塞爾舉行的峰會上同意，將研究在2026年和2027年期間，利用凍結的俄羅斯資產為烏克蘭提供融資的方案。

他對路透社記者說：“我們當然希望取得突破，而突破意味著所有人都同意值得一試，並且認為利用俄羅斯資產為烏克蘭提供融資是合理的，對歐洲也有好處，但有些國家會鬥爭到最後一刻，以最大限度地為自己爭取保障。”

他在歐盟峰會休會期間說：“我們都希望使用俄羅斯資產援助烏克蘭，這一聲明已經做出，我認為沒有人會反悔。”

俄羅斯中央銀行周四表示，將就歐洲試圖利用凍結的俄羅斯資產為烏克蘭提供融資一事，在俄羅斯法院提起訴訟。

