英國籍志願兵以烏克蘭國際軍團身分參戰被俘 俄羅斯判刑13年

中央社／ 莫斯科18日綜合外電報導
俄羅斯檢方指認的被告戴維斯是一名30歲的英國公民，他被控在烏克蘭從事僱傭兵活動，在與俄羅斯軍隊的軍事衝突中為烏克蘭作戰。這張截圖取自2025年12月18日發布的一段影片，戴維斯正在參加庭審。路透
俄羅斯檢方指認的被告戴維斯是一名30歲的英國公民，他被控在烏克蘭從事僱傭兵活動，在與俄羅斯軍隊的軍事衝突中為烏克蘭作戰。這張截圖取自2025年12月18日發布的一段影片，戴維斯正在參加庭審。路透

俄羅斯檢方今天表示，俄羅斯控制下的烏克蘭頓內茨克地區一所法院判處一名英國公民13年徒刑，罪名是他以傭兵身分為烏克蘭作戰。

路透社報導，俄羅斯總檢察長辦公室指出，30歲英國人戴維斯（Hayden Davies）在俄控頓內茨克地區（Donetsk）一所法院受審。頓內茨克是莫斯科2022年宣稱予以兼併4個烏克蘭地區之一，基輔和西方以如此掠奪領土屬非法行徑予以駁斥。

檢方公布一段戴維斯接受訊問時的影片，他身穿黑色外套、剃光頭，站在鐵欄後面。他在影片中表示，自己曾赴烏克蘭加入國際軍團（InternationalLegion），該軍團每月支付他400至500美元。

烏克蘭國際軍團是由外籍志願者組成的烏克蘭軍隊單位。

被問到是否對相關指控認罪時，戴維斯點頭回答「是」。

目前尚不清楚他是否在脅迫之下答話。英國外交部沒有立即發表評論。

倫敦2月時曾表示，戴維斯不是傭兵，而是應受「日內瓦公約」（Geneva Conventions）保護的戰俘。英方同時以所謂莫斯科「為政治和宣傳目的利用戰俘」的說法予以譴責。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

