快訊

獨／疑助「鮑魚達人」鍾文智潛逃…北市信義分局等地遭搜索 15官警被約談

家電壞了先別丟…LG舊冷氣「竟藏著黃金」 他成功挖寶脫手賺萬元

答案揭曉！和泰車今日暫停股票交易 將砸百億投資日本商用車事業

歐盟領袖峰會登場 聚焦動用俄凍結資產援烏

中央社／ 布魯塞爾18日綜合外電報導
歐洲聯盟（EU）領袖今天召開峰會，就動用俄羅斯遭凍結資產來為烏克蘭提供資金展開討論。（路透）
歐洲聯盟（EU）領袖今天召開峰會，就動用俄羅斯遭凍結資產來為烏克蘭提供資金展開討論。（路透）

歐洲聯盟（EU）領袖今天召開峰會，就動用俄羅斯遭凍結資產來為烏克蘭提供資金展開討論，其中扮演關鍵角色的比利時面臨要求其放棄反對立場的壓力。

法新社報導，隨著美國總統川普積極推動與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin)達成協議，以結束戰事，由27個成員國組成的歐盟亟思強化對盟友烏克蘭的支持。

官員強調，這場峰會將「不惜時間」力求敲定協議，因為戰爭已近4年，烏克蘭的存亡以及歐洲的公信力都岌岌可危。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示：「在找到為烏克蘭提供資金的解決方案之前，我們不會離開這場峰會。」

歐盟執委會希望利用遭凍結的俄羅斯央行資產，為烏克蘭提供一筆貸款，同時也保留一項備案，亦即由歐盟自行籌資。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）將出席這場峰會，力促歐盟動用俄羅斯資產；德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）等人堅稱「沒有更好的選項」。

不過，比利時總理德威弗（Bart de Wever）表示，目前為止，他仍未被說服。

他告訴比利時國會議員：「我還沒有看到任何能說服我同意比利時點頭的文本。」他還說，希望18日能看到「有說服力的內容」。

澤倫斯基今天表示，烏克蘭與美國代表團將於19日與20日在美國舉行新一輪會談，以結束俄羅斯的入侵。

基輔當局表示，華府正「施壓」歐盟不要動用這些資產，因為美方視其為爭取俄羅斯讓步的重要談判籌碼。

但歐盟官員否認這種說法，並表示如果有任何影響，那也是推動和平反而加速動用俄羅斯資金的努力。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 歐盟 澤倫斯基

延伸閱讀

澤倫斯基：烏克蘭談判人員赴美磋商 迄無最終和平方案

澤倫斯基：烏美會談不易 籲確實安全保障才談領土

澤倫斯基願放棄烏克蘭加入北約 歐洲軍工類股挫跌

與美歐柏林會談…澤倫斯基促有尊嚴和平 願放棄加入北約

相關新聞

澤倫斯基：烏克蘭談判人員赴美磋商 迄無最終和平方案

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，烏克蘭談判人員正前往美國，計劃於19日和20日與美國談判團隊展開會商

歐盟領袖峰會登場 聚焦動用俄凍結資產援烏

歐洲聯盟（EU）領袖今天召開峰會，就動用俄羅斯遭凍結資產來為烏克蘭提供資金展開討論，其中扮演關鍵角色的比利時面臨要求其放...

德總理示警：若俄破壞停火 西方維和部隊將擊退俄軍

德國總理梅爾茨16日接受德國第二電視台（ZDF）訪問時表示，根據美歐對烏克蘭提供的停火後保障，維和部隊在某些情況下可擊退...

推動俄烏終戰　白宮：美俄官員本週末邁阿密會談

白宮官員今天指出，美國與俄羅斯官員將於本週末在邁阿密（Miami）會面，就總統川普的烏克蘭終戰方案展開新一輪談判

浴火重生！痛失母親的烏克蘭男孩，在戰爭創傷中重新起舞

「被炸傷的男孩，對著埋在石頭下的媽媽說再見。3年後他重新穿上舞衣，翩翩起舞...」2022年，7歲的烏克蘭男孩羅曼（Roman Oleksiv）在俄羅斯的空襲嚴重燒傷，母親當場喪命。歷經漫長的手術與多年復健後，羅曼在2025年12月10日到歐洲議會發表演說，悲慘的經歷讓現場觀眾流下眼淚，一旁的翻譯員更難忍悲傷、哽咽一度中斷工作。儘管遭受巨大創傷，羅曼仍重拾對國標舞和音樂的熱情，於國際手風琴大賽贏奪下首獎。他的故事被拍攝成短片《羅姆奇克》（Romchyk），成為俄烏戰爭下烏克蘭兒童的堅韌象徵。

普亭嗆歐洲「豬玀」終將失勢 俄軍絕對會實現戰爭目標

俄羅斯總統普亭17日表示，俄羅斯不會放棄「解放歷史土地」的使命，並預言支持烏克蘭的歐洲「豬玀」（swine）終將失去權力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。