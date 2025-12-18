推動俄烏終戰　白宮：美俄官員本週末邁阿密會談

快訊

中央社／ 華盛頓17日綜合外電報導

白宮官員今天指出，美國與俄羅斯官員將於本週末在邁阿密（Miami）會面，就總統川普的烏克蘭終戰方案展開新一輪談判。

法新社報導，這場會談之前，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）肯定基輔與川普特使在柏林（Berlin）兩天會談取得的進展，但同時警告，莫斯科正為「新的一年戰爭」做準備。

政治新聞媒體Politico報導，川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）及川普女婿庫許納（Jared Kushner）預料將代表美方出席，俄方代表團將包括總統普丁（Vladimir Putin）的經濟特使德米崔耶夫（KirillDmitriev）。

白宮官員未對美俄代表團的成員具體說明。

近幾週來，國際外交活動頻繁，試圖終結俄羅斯近4年前對烏克蘭發動的入侵行動。魏科夫與庫許納11月曾在克里姆林宮會晤普丁，之後也與烏克蘭及歐洲領袖在柏林見面。

然而，各方之間仍存在重大歧見。

烏克蘭與美國表示，在未來安全保障問題上已有進展，但對於烏克蘭要割讓哪些領土方面仍意見不合。

另一方面，普丁表示，莫斯科「一定會」實現戰爭目標，包括奪取所稱屬於俄羅斯的領土。

