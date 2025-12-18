普亭嗆歐洲「豬玀」終將失勢 俄軍絕對會實現戰爭目標

俄羅斯總統普亭17日表示，俄羅斯不會放棄「解放歷史土地」的使命，並預言支持烏克蘭的歐洲「豬玀」（swine）終將失去權力，顯示他對俄烏戰爭目標毫無妥協的意願。

金融時報報導，普亭在國防部高層會議上表示，俄軍在整個前線都掌握戰略優勢，即使在戰爭開打接近第4年，仍有能力進一步加大攻勢。他並表示，俄方對美國總統川普斡旋俄烏和平協議的努力持開放態度，並稱「隨著我們不可避免地變得更加強大」，歐洲終將被迫與俄羅斯談判。

普亭同時指控美國在前總統拜登任內挑起這場戰爭，並稱俄羅斯已成功抵禦西方試圖擊敗俄國的行動。他說：「每個人都以為他們可以很快摧毀俄羅斯，歐洲豬玀立刻加入，希望能撈上一筆。」並表示俄羅斯願意與歐洲恢復外交接觸，「如果不是與現在這批政客，那就等歐洲的政治菁英被取代之後。」

普亭對俄軍戰場前景所展現的信心，並不意味著他會為了和平而作出讓步。他強調：「特別軍事行動的目標絕對會實現，如果對手及其外國靠山不願進行實質性的討論，那麼俄羅斯將在戰場上解放歷史土地。」

金融時報指出，普亭提到俄羅斯的「歷史土地」，顯示他仍決心占領烏東4州，也就是俄羅斯2022年試圖併吞的領土。他還表示，俄軍將繼續在前線其他地區推進，以建立一個「緩衝區」，用來遏止烏克蘭對俄羅斯的攻擊。

俄羅斯國防部長別洛烏索夫則向普亭表示，俄國國防部「來年的關鍵任務是維持並加快目前的推進速度」，並表示烏克蘭「未能成功」奪回哈爾科夫州的前線城鎮庫皮揚斯克（Kupiansk）。