快訊

參與台灣潛艦計畫…南韓2承包商被控洩密遭判刑 台船這樣說

搶親失敗？傳華納兄弟拒派拉蒙收購 認「條件不如Netflix」

普亭：若外交手段遭拒 將透過軍事手段達成作戰目標

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
俄羅斯總統普亭17日在莫斯科的俄國國防控制中心發表談話。歐新社
俄羅斯總統普亭17日在莫斯科的俄國國防控制中心發表談話。歐新社

俄羅斯總統普亭17日說，俄方在烏克蘭「特殊軍事行動」的目標無疑將達成，較希望是透過外交手段，處理衝突根本原因，但若對方和其外國贊助者拒絕從事實質討論，俄國將透過軍事手解放其「歷史土地」，也會尋求在當地擴大「安全緩衝區」。

路透17日報導，俄國聲稱烏克蘭的克里米亞、頓巴斯地區（頓內次克州與盧甘斯克州）、赫松州、札波羅熱州為俄國領土，其中俄國已控制克里米亞、約90%的頓巴斯及75%的赫松和札波羅熱州。

俄國還在烏國哈爾科夫、蘇米、第聶伯羅彼得羅夫斯克、尼古拉耶夫等州掌握局部領土，普亭上述發言透露俄國可能尋求增進在部分這些前線的斬獲。

普亭並說，歐洲人正被灌輸與俄國開戰的恐懼，指控歐洲領袖煽動過度反應，俄國對歐洲國家的假想威脅是謊言、無稽之談，但正被相當刻意的操作。

普亭12月稍早曾說，俄國無意尋求與歐洲開戰，但若歐洲選擇戰爭，俄國也準備好。

美國總統川普正力推俄烏迅速達成和平協議，俄烏戰爭處於關鍵節點。普亭說，俄國正在所有前線推進。

俄國國防部長貝洛索夫說，烏軍正試圖奪回東北部鐵路樞紐庫普揚斯克市的控制權，但並未成功。烏方17日聲稱，已控制該市90%地區，俄國則在11月曾稱奪下該市。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 普亭

延伸閱讀

要求不會動搖！俄軍在烏國多條戰線推進 紐時：有利施加更嚴苛停戰條件

影／烏記者巴黎街頭逼問「是否支持戰爭？」普亭私生女吐1句話急閃人

「人類器官不斷移植」與習近平外洩對話瘋傳 普亭：長生不死不可能

英國女子2018年毒害身亡 調查：普亭有道德責任

相關新聞

普亭：若外交手段遭拒 將透過軍事手段達成作戰目標

俄羅斯總統普亭17日說，俄方在烏克蘭「特殊軍事行動」的目標無疑將達成，較希望是透過外交手段，處理衝突根本原因，但若對方和...

英國軍情六處局長：普京以「游走在戰爭邊緣」的策略試探西方

（德國之聲中文網）英國新任軍情六處局長梅特雷韋利（Blaise Metreweli）表示，普京正在“拖延”停止沖突的談判，並且仍然決心“征服烏克蘭並騷擾北約成員國”。 梅特雷韋利兩個月前開始擔任

俄：已占土地不會妥協 也不接受北約駐軍烏克蘭

克里姆林宮發言人佩斯科夫十六日說，莫斯科還未看到戰後對烏克蘭提供北約式安全保證的提案細節。俄羅斯外交部副部長雷雅布可夫十...

川普願給烏「類北約」安保 停戰關鍵還是卡在領土

美國、歐洲與烏克蘭官員十五日結束俄烏停戰計畫密集談判，就戰後對烏安全保證取得顯著進展。美國官員說，將提供基輔類似北約的安...

烏提議耶誕節停火 俄指問題在「先達成協議」：我們想要和平

克里姆林宮今天表示，烏克蘭提議的耶誕節停火，將取決於雙方是否能夠達成和平協議

烏克蘭傳可獲「北約式」安全保證 克宮：尚未看到提案細節

路透等外媒16日報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫當天說，莫斯科還未看到戰後對烏提供「北約式」安全保證的提案細節。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。