普亭：若外交手段遭拒 將透過軍事手段達成作戰目標

俄羅斯總統普亭17日說，俄方在烏克蘭「特殊軍事行動」的目標無疑將達成，較希望是透過外交手段，處理衝突根本原因，但若對方和其外國贊助者拒絕從事實質討論，俄國將透過軍事手解放其「歷史土地」，也會尋求在當地擴大「安全緩衝區」。

路透17日報導，俄國聲稱烏克蘭的克里米亞、頓巴斯地區（頓內次克州與盧甘斯克州）、赫松州、札波羅熱州為俄國領土，其中俄國已控制克里米亞、約90%的頓巴斯及75%的赫松和札波羅熱州。

俄國還在烏國哈爾科夫、蘇米、第聶伯羅彼得羅夫斯克、尼古拉耶夫等州掌握局部領土，普亭上述發言透露俄國可能尋求增進在部分這些前線的斬獲。

普亭並說，歐洲人正被灌輸與俄國開戰的恐懼，指控歐洲領袖煽動過度反應，俄國對歐洲國家的假想威脅是謊言、無稽之談，但正被相當刻意的操作。

普亭12月稍早曾說，俄國無意尋求與歐洲開戰，但若歐洲選擇戰爭，俄國也準備好。

美國總統川普正力推俄烏迅速達成和平協議，俄烏戰爭處於關鍵節點。普亭說，俄國正在所有前線推進。

俄國國防部長貝洛索夫說，烏軍正試圖奪回東北部鐵路樞紐庫普揚斯克市的控制權，但並未成功。烏方17日聲稱，已控制該市90%地區，俄國則在11月曾稱奪下該市。