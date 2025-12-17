歐盟峰會將登場 如何資助烏克蘭待定案
歐盟執委會主席范德賴恩今天說，歐盟必須在本週關鍵峰會上就資助烏克蘭作出決定，歐盟領袖正面臨是否同意動用遭凍結俄羅斯資產計畫的壓力。
法新社報導，范德賴恩（Ursula von der Leyen）在歐洲議會表示：「沒有比協助烏克蘭防衛更重大的歐洲防衛行動。未來幾天將是確保這一點的關鍵時刻，我們必須抉擇如何為烏克蘭的抗爭提供資金。」
另外，路透社報導，范德賴恩說，歐洲必須對自身安全承擔責任。她還說：「這已不是選擇題，而是必要行動。」
她表示，歐洲「不能再讓他人來定義我們的世界觀」，並說雖然美國的國家安全戰略指出，歐洲在全球GDP占比下滑，這是正確的，但美國「同樣走在這條路上」。
