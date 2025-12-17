快訊

未來一周3波東北季風！全台短暫陣雨 北北基宜18日防較大雨勢

外資賣超323億「群創最多」 但竟買超這檔ETF逾10萬張

和泰車明日暫停交易 市場揣測有重大投資案

歐盟峰會將登場 如何資助烏克蘭待定案

中央社／ 史特拉斯堡17日綜合外電報導
歐盟執委會主席范德賴恩。圖／法新社
歐盟執委會主席范德賴恩今天說，歐盟必須在本週關鍵峰會上就資助烏克蘭作出決定，歐盟領袖正面臨是否同意動用遭凍結俄羅斯資產計畫的壓力。

法新社報導，范德賴恩（Ursula von der Leyen）在歐洲議會表示：「沒有比協助烏克蘭防衛更重大的歐洲防衛行動。未來幾天將是確保這一點的關鍵時刻，我們必須抉擇如何為烏克蘭的抗爭提供資金。」

另外，路透社報導，范德賴恩說，歐洲必須對自身安全承擔責任。她還說：「這已不是選擇題，而是必要行動。」

她表示，歐洲「不能再讓他人來定義我們的世界觀」，並說雖然美國的國家安全戰略指出，歐洲在全球GDP占比下滑，這是正確的，但美國「同樣走在這條路上」。

