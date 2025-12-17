俄：已占土地不會妥協 也不接受北約駐軍烏克蘭

克里姆林宮發言人佩斯科夫十六日說，莫斯科還未看到戰後對烏克蘭提供北約式安全保證的提案細節。俄羅斯外交部副部長雷雅布可夫十五日說，俄方準備好達成協議，但不會在協議中對烏東、烏南五個地區的控制權妥協，也不接受北約國家軍隊駐烏。

佩斯科夫另就烏方提議的「耶誕節休兵」表示，這將取決於是否達成和平協議。烏克蘭總統澤倫斯基十五日曾說，支持德國總理梅爾茨所提「耶誕節休兵」構想，但這很大部分取決於俄國的政治意願和基輔方面提交的文件。

佩斯科夫則說，現在問題是，俄烏是否將像美國總統川普所說達成協議；若烏方關注短期、不可行的解決方案，而非持久解方，俄國不太可能參與這種停火，「我們想要和平。我們不想給烏國喘息、為繼續戰爭做準備的休兵。我們希望停止戰爭，實現我方目標，維護我方利益，並保障歐洲未來和平」。

雷雅布可夫接受美國廣播公司（ＡＢＣ）專訪說，他認為交戰方即將達成外交解決方案，希望協議盡快達成，但他重申莫斯科長期要求，包括俄國要控制其二○一四年兼併的克里米亞，以及烏南、烏東其他四個俄國已部分占領的地區，即頓內次克、盧甘斯克、札波羅熱和赫松等四州，俄方不能就此事妥協。

莫斯科的另一癥結是，北約國家可能在停戰後對烏國部署軍隊。雷雅布可夫說，俄方不會同意涵蓋北約國家在烏駐軍的協議，「我們絕對不會在任何時候接受、同意或滿意北約軍隊在烏國領土的任何存在」。

另據法新社十六日引述俄媒塔斯社報導，俄國當天稱，已控制烏國東北部鐵路樞紐庫皮揚斯克。該市在二○二二年二月俄國全面侵烏首日即告失守，同年九月烏軍收復。俄國十一月廿日曾稱再次攻下，但烏軍其後聲稱收復該市局部。