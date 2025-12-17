川普願給烏「類北約」安保 停戰關鍵還是卡在領土

美國、歐洲與烏克蘭官員十五日結束俄烏停戰計畫密集談判，就戰後對烏安全保證取得顯著進展。美國官員說，將提供基輔類似北約的安全保證，並對俄羅斯點頭表達信心。美國總統川普同日說，現在是最接近達成協議時刻。

川普在白宮說，已與澤倫斯基和英、法、德國和北約領袖舉行良好討論，美方也與俄國總統普亭多次對話。關於對烏安全保證，川普說歐洲將是重要一環。

安保內容須美國會審議

美方官員說，兩天會談後已與烏國在九成議題達成共識，就安全保證接近達成協議，將以北約條約第五條「集體防禦」為基礎，包括監控、驗證與衝突降溫機制，並明訂一旦俄國違反協議再度侵烏時美國扮演的角色，也將包含提供烏國武器嚇阻俄國。這些保證須提交美國參議院審議。

美方官員說，安全保證提議不會無限期擺在桌上，也未詳述華府的具體角色，僅重申美國不會派地面部隊。美國官員也說，美烏在領土問題還無共識。

澤倫斯基十六日回應提問時也說，現階段討論的安全保證內容包含具體嚇阻方案，涵蓋類似北約第五條的條款、烏軍所需兵力規模、軍事訓練、武器裝備、實際士兵人數及軍事資源等，是很可行版本，但仍須確保相關條款具法律拘束力，將於近日敲定最終方案並與川普會面。

烏不會承認頓巴斯屬俄

對頓巴斯歸屬，澤倫斯基坦言尚未取得共識，俄方想要頓巴斯，但烏克蘭不會放棄；美方提出在該地設「自由經濟區」作為折衷，但澤倫斯基強調這不代表該區將被俄國統治，烏克蘭不會在法理或事實上承認頓巴斯屬於俄國。

歐盟十五日則發布十位歐洲國家領袖，以及歐盟理事會主席柯斯塔、執委會主席范德賴恩的共同聲明，強調領土相關決定應在得到強大安全保證後，由烏國人民做出，並承諾組織一支美國支持、歐洲主導的多國部隊，協助重建烏國軍事並確保其海空安全。

俄遭凍資產擬賠烏克蘭

另外，澤倫斯基十六日在海牙出席荷蘭和歐洲理事會主辦的會議，以啟動「國際索賠委員會」，旨在就俄國襲擊和涉嫌戰爭罪行提供基輔賠償。初步討論包括動用歐盟凍結的俄國資產，逾五十國與歐盟已就創建該委員會草擬公約，一旦有廿五個簽署國批准且籌夠經費，將正式上路。