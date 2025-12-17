英國軍情六處局長：普京以「游走在戰爭邊緣」的策略試探西方

（德國之聲中文網）英國新任軍情六處局長梅特雷韋利（Blaise Metreweli）表示，普京正在“拖延”停止沖突的談判，並且仍然決心“征服烏克蘭並騷擾北約成員國”。

梅特雷韋利兩個月前開始擔任英國情報機構軍情六處的局長。她在上任以來的首次公開講話中談到更廣泛的全球威脅形勢時說：“我們現在正處於和平與戰爭的邊緣地帶。”

梅特雷韋利指責莫斯科資助針對他國關鍵基礎設施的網絡攻擊、在歐洲機場附近使用無人機入侵、開展縱火、破壞和散布虛假信息的活動，以及“在海域進行水上和水下的侵略性活動”。

“輸出混亂是俄羅斯對外交往推進的特點，我們應該做好准備，這種情況會持續下去，直到普京被迫改變他的算盤。”她說道。

梅特雷韋利擁有近三十年的秘密特工經驗，並具備人類學、心理學和人工智能方面的背景。她曾任英國軍情六處技術與創新主管，相當於現實版的邦德電影中的“Q”——一位裝備大師。

她表示，精通科技和人類智慧對於應對“錯綜復雜的”安全威脅至關重要，軍情六處官員“必須像熟悉人脈一樣熟悉代碼，像精通多種編程語言一樣熟練地使用Python”。

“我們的世界比幾十年來任何時候都更加危險，競爭也更加激烈，”她說道，“從海洋到太空，從戰場到戰情室，甚至我們的大腦都面臨著競爭，因為虛假信息正在操縱我們對彼此和自身的認知。”

梅特雷韋利發表的這次講話是西方安全機構就俄羅斯、伊朗以及在某種程度上包括中國等國日益增長的混合威脅發出的一系列警告中的最新一次。這些國家利用網絡工具、間諜活動和影響力威脅著全球穩定。

上周，英國以涉嫌信息戰為由，對多家俄羅斯媒體機構實施制裁，並以“大規模且不加區分的網絡活動”為由，對兩家中國科技公司實施制裁。

英國國防參謀長奈頓（Richard Knighton）此前在英國皇家國防安全聯合軍種研究所發表講話時曾說，普京的目標是“挑戰、限制、分裂並最終摧毀北約”。他認為，英國需要更強大的軍隊和更具韌性的基礎設施來應對不斷演變的威脅。

“我們的目標必須是避免戰爭，但維護和平的代價正在上升。”他說。

