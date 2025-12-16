烏提議耶誕節停火 俄指問題在「先達成協議」：我們想要和平
克里姆林宮今天表示，烏克蘭提議的耶誕節停火，將取決於雙方是否能夠達成和平協議。
路透社報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天說，基輔支持在耶誕期間實施停火，特別是在對能源基礎設施的攻擊方面。
對於這項提議，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示：「現在的問題在於，正如美國總統川普（Donald Trump）所說，我們能否達成協議。」
培斯科夫指出，如果烏克蘭只關注「短期、不可行的解決方案」，而非持久性的解決辦法，俄羅斯不太可能參與這樣的停火。
他說，莫斯科方面尚未看到美國與歐洲官員所稱華盛頓願意提供的、北約（NATO）模式的烏克蘭安全保障方案的具體內容。
培斯科夫對記者說：「我們想要和平。我們並不想透過停火讓烏克蘭有喘息空間，進而準備繼續戰爭。」
「我們希望終止這場戰爭，達成我們的目標，維護我們的利益，並為歐洲的未來保障和平。這才是我們真正追求的。」
在與澤倫斯基及多位歐洲領袖談話之後，川普昨天表示，結束俄烏戰爭的協議，比以往任何時候都更加接近達成。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言