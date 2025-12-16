快訊

俄副外長鬆口俄烏衝突解方「即將達成」 但2問題不妥協

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
烏克蘭東南部城市札波羅熱一處公寓在俄國無人機襲擊後受損，攝於16日。路透
烏克蘭東南部城市札波羅熱一處公寓在俄國無人機襲擊後受損，攝於16日。路透

俄羅斯外交部副部長雷雅布可夫15日接受美國廣播公司（ABC）專訪說，俄國總統普亭的政府準備好達成協議，但俄方不會在任何和平協議中對烏克蘭東部、南部5個地區的控制權妥協，也不會接受北約國家軍隊駐紮烏國境內。

雷雅布可夫說，他認為交戰方「即將」達成外交解決方案來結束衝突，希望協議能「盡快」達成。

但雷雅布可夫重申莫斯科的長期要求，包括俄國要控制其2014年從烏國兼併的的克里米亞，以及烏南、烏東其他還未完全占領的四個地區，即頓內次克、盧甘斯克、札波羅熱和赫松等4州，「我們不能以任何形式就此事妥協」

莫斯科的另一癥結是，北約國家可能在俄烏停戰後，向烏國部署軍隊。雷雅布可夫說，俄方不會同意納入北約國家在烏國領土駐軍的協議，無論是作為對烏安全保證的一環，或者作為所謂「志願者聯盟」成員，「我們絕對不會在任何時候接受、同意或滿意北約軍隊在烏國領土的任何存在」。

ABC說，雷雅布可夫是俄國外交部曝光度高的人物，經常與國際媒體交談，自2008年以來一直擔任該職。

美媒華爾街日報與Axios報導，美烏歐三方14、15日兩天密集協商後已達成具體共識，美國允諾保護烏國免於日後再遭俄國攻擊、支援歐洲對烏安全保障，將尋求國會批准相關承諾，但在領土問題上美烏分歧未解。

目前不清楚華府將在軍事層面介入的程度，對烏提供這種安全保障也很可能不被俄方接受。美方官員說，2天來長達8小時會談後，已與烏國在9成議題達成共識，目標在年底前讓俄烏和平進程明朗化。

另據法新社16日引述俄媒塔斯社報導，俄國當天聲稱，已控制烏國東北部重鎮、鐵路樞紐庫皮揚斯克。俄方指稱，每天都有小群烏軍試圖進入該市，但該市所有地區均受俄軍控制。

庫皮揚斯克在2022年2月俄國全面侵烏首日即告淪陷，同年9月烏軍收復。但近幾月烏軍在前線處於劣勢，俄國11月20日已曾稱再次攻下庫皮揚斯克，但烏軍其後聲稱收復該市部分地區。

