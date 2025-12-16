快訊

阿金「撿浪貓回家當寵物養」開心跟飼主邀功 鄰居上門才驚覺事情大條

不去日本去俄羅斯？首批免簽赴俄陸客：像是流放寧古塔

高雄某飯店疑食物中毒11人上吐下瀉 衛生局採檢釐清

烏克蘭聲稱用無人潛艇擊毀柴電潛艦 俄軍否認

中央社／ 基輔15日綜合外電報導

烏克蘭今天宣布，他們首次成功使用水下無人載具，擊中並癱瘓1艘俄軍泊於黑海艦隊基地內的柴電潛艦。但莫斯科否認烏軍的打擊造成任何損害。

路透社報導，烏克蘭國家安全局（SBU）表示，他們使用烏國自製Sub Sea Baby無人潛航器，擊中停靠在諾沃羅西斯克（Novorossiysk）港內1艘潛艦。俄國目前已將黑海艦隊許多艦艇改泊至諾沃羅西斯克港，以避開烏克蘭無人艇打擊範圍。

烏克蘭國安局公布的畫面顯示，在碼頭附近水面出現強烈爆炸，爆炸位置靠近1艘潛艦及其他艦艇泊靠處。

烏克蘭總統澤倫斯基的顧問卡梅辛（AlexanderKamyshin）在X上發文，稱這是史上首次水下載具「癱瘓」潛艦的紀錄；但俄國黑海艦隊之後否認烏方說法。

俄國官方的新聞通訊社引述黑海艦隊說：「諾沃羅西斯克海軍基地內停泊的黑海艦隊各艦艇、潛艦以及所屬官兵，均未因破壞行動而遭受損失，目前均照常執勤。」

烏克蘭在幾已不剩任何海軍艦隊後，一直以海上無人艇與飛彈襲擊俄軍黑海艦隊，迫使對方從原本所在的克里米亞塞凡堡（Sevastopol）轉進至俄國南部的諾沃羅西斯克。

烏克蘭國安局聲稱，它們命中的是1艘可搭載至少4枚「口徑」（Kalibr）巡弋飛彈的俄軍柴電潛艦。「口徑」飛彈目前是俄軍大規模空襲行動的主戰裝備之一，近月來已對烏克蘭電網造成嚴重破壞。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

國安局：美盟強化第一島鏈共同防禦 連動印太安全

國安局：今年共機進入台灣周邊空域數量創新高

美要烏後撤設非軍事區緩衝 澤倫斯基：須人民公投決定

烏軍前線傳捷報！奪回哈爾科夫州2定居點 重要鐵路樞紐擊退俄軍

相關新聞

川普稱俄烏終戰協議比以往更近達成 3/4烏人反對重大讓步

美國總統川普15日表示，結束俄烏戰爭的協議，比以往任何時候都更加接近達成；與此同時，歐洲多國領袖提議組建一支「多國部隊」...

俄烏停戰計畫完成90%！川普鬆口對烏安全保證 剩10%是這難題？

金融時報報導，美國、歐洲與烏克蘭官員14日起就俄烏停戰計畫進行兩天密集談判，在烏克蘭安全保證方面取得顯著進展，但在領土問...

歐盟領袖峰會將舉行 俄凍結資產援烏計畫仍有分歧

歐盟將於本周舉行領袖會議並討論運用俄羅斯凍結資產援助烏克蘭的計畫。比利時始終表達不同意與疑慮，近期陸續有多個國家表達不同...

民調：四分之三烏克蘭人反對和平協議重大讓步

烏克蘭最新民調顯示，3/4民眾反對基輔當局在任何和平協議中作出重大讓步，凸顯總統澤倫斯基（Volodymyr Zelen...

促成烏俄和平談判 美國要求烏克蘭放棄頓巴斯

1名了解和平談判過程的官員今天說，美國談判代表依然要求烏克蘭放棄合稱頓巴斯地區（Donbas）的頓內茨克州（Donets...

柏林會美特使前 澤倫斯基：烏願放棄入北約

訪問德國的烏克蘭總統澤倫斯基十四日在和美國特使於柏林會面前指稱，烏克蘭已「放棄」加入北約（ＮＡＴＯ），以此作為讓西方國家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。