快訊

高虹安涉貪無罪...他神預測 再斷言2026竹市長選舉走向

日圓升破155大關、少吃4碗拉麵 甜甜價結束了嗎？銀行這樣說

高速撞擊畫面曝！女友遭賓士男酒駕撞死 無力救援他當場放聲大哭

美歐願給類似北約集體防禦機制 烏克蘭仍拒割地

中央社／ 柏林15日綜合外電報導

美、烏、歐三方經兩天密集協商後達成具體共識，美國允保護烏克蘭免於日後再遭俄國攻擊、支援歐洲對烏安全保障，相關承諾將尋求國會批准。但在領土問題上美、烏分歧未解。

綜合華爾街日報與Axios新聞網報導，川普政府這項承諾，是在美方官員與歐、烏領袖於柏林會談的第2天所提出。目前不清出華府會在軍事層面介入到何種程度，給烏克蘭這種安全保障也很可能不被俄方接受。

美方官員表示，經14、15日兩天來長達8小時的會談後，他們已與烏克蘭在90%的議題上達成共識，華府目標是在年底前讓俄烏和平進程明朗化。

美方希望先與烏克蘭敲定和平方案內容，之後再轉交俄羅斯。這幾週談判主要聚焦兩大爭點：烏克蘭將從美、歐獲得何種安全保障，以及停火的俄、烏實控線位置。

美方官員今天表示，雙方在安全保障議題上已接近達成協議，將以北約條約第5條「集體防禦」為基礎。

官員指出，安全保障將包括監控、驗證與衝突降溫機制，並明訂一旦俄國違反和平協議、再度攻擊烏克蘭時，美國扮演的角色。安全保障也包含提供烏克蘭武器嚇阻俄國。但美方官員並未詳述華府的具體角色，只是再次強調美國不會派地面部隊。

川普曾於8月時說，華府會準備好動用空中力量，支援屆時駐紮在烏克蘭的歐洲維和部隊。

根據今天由十多位歐洲領袖簽署的聲明顯示，歐洲方面提出的安全保障包括協助重建規模達80萬人的烏克蘭武裝部隊、確保烏克蘭領空安全，並將日後俄國再次攻擊時歐洲會相援的承諾落實為法律。

聲明中說：「援助舉措可能包括武裝力量、情報與後勤支援，以及經濟與外交行動。」

歐洲官員指出，華府對提供包括情報與後勤支援在內的關鍵支援力量，抱持開放態度。美國官員表示，這些安全保障已載於一份由美、歐與烏克蘭軍方共同起草的文件中，性質將類似北約條約第5條－對其中一個盟國的攻擊將視同攻擊所有北約盟國。

烏克蘭總統澤倫斯基證實，目前在領土問題上仍與川普政府存在不同立場。

川普和平方案要求將整個頓巴斯（Donbas,含盧甘斯克與頓內茨克兩州）地區讓給俄國，等於烏克蘭須主動放棄還在手中約14%的頓內茨克。川普方案提議將讓出的地帶做為非軍事的「自由經濟區」。

澤倫斯基公開質疑，烏軍撤出後難保俄羅斯不會直接進駐，並稱任何領土讓步都只能由烏克蘭人民同意，可能需經公投。

美方官員表示，如何處理領土問題現將由烏克蘭自行決定。但他同時也警告，美方這些提案「不會永遠擺在談判桌等你」，尤其裡面還含迄今最強有力的安全保障。

美方官員指出，之所以提供烏克蘭類似北約第5條的保障，「是總統川普相信自己能讓俄羅斯接受」。他也證實，這些安全保障「必須提交美國參議院審議」，但未說明川普政府會否尋求落實成正式條約形式。

紐約時報則引述兩名美國官員指出，最終的談判還是得留給俄國總統普丁與澤倫斯基，據此美國與歐洲官員私下都認為，這次美歐烏三方大費周章談妥的內容，難保到最後不會又破局。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

俄烏停戰計畫完成90%！川普鬆口對烏安全保證 剩10%是這難題？

在白宮更好「喬事」？英特爾重磅宣布聘請川普經濟顧問出任這一職位

奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於「川普精神錯亂症候群」

黎智英反國安法罪名成立 川普：曾請求習近平釋放他

相關新聞

俄烏停戰計畫完成90%！川普鬆口對烏安全保證 剩10%是這難題？

金融時報報導，美國、歐洲與烏克蘭官員14日起就俄烏停戰計畫進行兩天密集談判，在烏克蘭安全保證方面取得顯著進展，但在領土問...

歐盟領袖峰會將舉行 俄凍結資產援烏計畫仍有分歧

歐盟將於本周舉行領袖會議並討論運用俄羅斯凍結資產援助烏克蘭的計畫。比利時始終表達不同意與疑慮，近期陸續有多個國家表達不同...

民調：四分之三烏克蘭人反對和平協議重大讓步

烏克蘭最新民調顯示，3/4民眾反對基輔當局在任何和平協議中作出重大讓步，凸顯總統澤倫斯基（Volodymyr Zelen...

促成烏俄和平談判 美國要求烏克蘭放棄頓巴斯

1名了解和平談判過程的官員今天說，美國談判代表依然要求烏克蘭放棄合稱頓巴斯地區（Donbas）的頓內茨克州（Donets...

柏林會美特使前 澤倫斯基：烏願放棄入北約

訪問德國的烏克蘭總統澤倫斯基十四日在和美國特使於柏林會面前指稱，烏克蘭已「放棄」加入北約（ＮＡＴＯ），以此作為讓西方國家...

美、歐、烏將在柏林就結束俄烏戰爭 舉行新一輪協商

據美聯社報導，烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏克蘭、美國和歐洲官員將在柏林舉行一系列會晤。澤連斯基周六晚間在烏克蘭發表全國講話時表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。