美歐願給類似北約集體防禦機制 烏克蘭仍拒割地

美、烏、歐三方經兩天密集協商後達成具體共識，美國允保護烏克蘭免於日後再遭俄國攻擊、支援歐洲對烏安全保障，相關承諾將尋求國會批准。但在領土問題上美、烏分歧未解。

綜合華爾街日報與Axios新聞網報導，川普政府這項承諾，是在美方官員與歐、烏領袖於柏林會談的第2天所提出。目前不清出華府會在軍事層面介入到何種程度，給烏克蘭這種安全保障也很可能不被俄方接受。

美方官員表示，經14、15日兩天來長達8小時的會談後，他們已與烏克蘭在90%的議題上達成共識，華府目標是在年底前讓俄烏和平進程明朗化。

美方希望先與烏克蘭敲定和平方案內容，之後再轉交俄羅斯。這幾週談判主要聚焦兩大爭點：烏克蘭將從美、歐獲得何種安全保障，以及停火的俄、烏實控線位置。

美方官員今天表示，雙方在安全保障議題上已接近達成協議，將以北約條約第5條「集體防禦」為基礎。

官員指出，安全保障將包括監控、驗證與衝突降溫機制，並明訂一旦俄國違反和平協議、再度攻擊烏克蘭時，美國扮演的角色。安全保障也包含提供烏克蘭武器嚇阻俄國。但美方官員並未詳述華府的具體角色，只是再次強調美國不會派地面部隊。

川普曾於8月時說，華府會準備好動用空中力量，支援屆時駐紮在烏克蘭的歐洲維和部隊。

根據今天由十多位歐洲領袖簽署的聲明顯示，歐洲方面提出的安全保障包括協助重建規模達80萬人的烏克蘭武裝部隊、確保烏克蘭領空安全，並將日後俄國再次攻擊時歐洲會相援的承諾落實為法律。

聲明中說：「援助舉措可能包括武裝力量、情報與後勤支援，以及經濟與外交行動。」

歐洲官員指出，華府對提供包括情報與後勤支援在內的關鍵支援力量，抱持開放態度。美國官員表示，這些安全保障已載於一份由美、歐與烏克蘭軍方共同起草的文件中，性質將類似北約條約第5條－對其中一個盟國的攻擊將視同攻擊所有北約盟國。

烏克蘭總統澤倫斯基證實，目前在領土問題上仍與川普政府存在不同立場。

川普和平方案要求將整個頓巴斯（Donbas,含盧甘斯克與頓內茨克兩州）地區讓給俄國，等於烏克蘭須主動放棄還在手中約14%的頓內茨克。川普方案提議將讓出的地帶做為非軍事的「自由經濟區」。

澤倫斯基公開質疑，烏軍撤出後難保俄羅斯不會直接進駐，並稱任何領土讓步都只能由烏克蘭人民同意，可能需經公投。

美方官員表示，如何處理領土問題現將由烏克蘭自行決定。但他同時也警告，美方這些提案「不會永遠擺在談判桌等你」，尤其裡面還含迄今最強有力的安全保障。

美方官員指出，之所以提供烏克蘭類似北約第5條的保障，「是總統川普相信自己能讓俄羅斯接受」。他也證實，這些安全保障「必須提交美國參議院審議」，但未說明川普政府會否尋求落實成正式條約形式。

紐約時報則引述兩名美國官員指出，最終的談判還是得留給俄國總統普丁與澤倫斯基，據此美國與歐洲官員私下都認為，這次美歐烏三方大費周章談妥的內容，難保到最後不會又破局。