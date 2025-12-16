俄入侵釀鉅額損失 歐洲推委員會助烏討賠償

包括烏克蘭總統澤倫斯基在內的歐洲領袖今天在荷蘭海牙會晤，力推成立1個國際索賠委員會，為未來向俄羅斯追究侵略與疑似戰爭罪行造成的鉅額損失鋪路。

路透社報導，這場單日會議由荷蘭與有46個成員國的歐洲理事會（Council of Europe）共同主辦，將有數十位高層官員與會，包括澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）與歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）。

而開會的時間點，適逢美國力挺的和平外交行動正竭力終結自2022年2月爆發的俄烏戰爭。

俄羅斯官員未立即對這項計畫做出置評，但過去多次否認俄軍在衝突期間犯下戰爭罪行。

未來的和平協議，若如美國總統川普（DonaldTrump）政府一度提出的納入戰時暴行特赦條款，恐將推升歐洲替烏克蘭爭取賠償上的難度，讓諸如性暴力、兒童遭強行送出境、宗教場所受損等各類侵害事件的烏國受害者有索賠無門之虞。

而歐洲多國力推的國際索賠委員會（InternationalClaims Commission），將含已設立2年的「損害登錄冊」（Register of Damage）。該登錄冊已接獲超過8萬件來自烏克蘭個人、組織及公部門的申訴，範圍廣泛。

50多國與歐洲聯盟（EU）已針對創建上述委員會草擬一份歐洲理事會公約，一旦有25個簽署國完成批准作業，且籌措到足夠經費，委員會就將正式上路。

已有數十國表態支持這個預計將設在海牙的委員會。熟悉內情的消息人士透露，今天會議上簽署公約的國家將多達35國。

這個委員會是針對烏克蘭的國際賠償機制第2部分，將負責審查、評估並裁定「損害登錄冊」內的申訴，並就每一案個別決定賠償金額。

申訴範圍涵蓋俄羅斯自2022年2月24日出兵以來，在烏克蘭境內或針對烏克蘭的行動所造成的損害、損失及人身傷害。根據提案草案，這些申訴涵蓋所有違反國際法的行為，並可由受影響的個人、企業或烏克蘭國家提出。

世界銀行（World Bank）估計，烏克蘭未來10年重建費用將達5240億美元（4470億歐元），幾乎是烏國2024年國內生產毛額（GDP）的3倍。不過，此數據僅統計至2024年12月，尚未計入今年俄羅斯升高對公用、運輸及民用基礎設施攻擊造成的新增損失。

至於委員會裁定賠償後的支付方式仍待討論，不過消息人士表示，歐盟凍結的俄羅斯資產是討論中的選項之一。