澤倫斯基：現行和平方案可行 頓巴斯領土不讓步

俄烏和平談判持續推進，烏克蘭總統澤倫斯基今天說，現階段討論的安全保障內容已相當具體，並涵蓋類似北約第五條的共同防禦條款，是「很可行的版本」，但重申烏克蘭不會放棄領土頓巴斯地區。他也透露，將於今、明2天敲定最終方案後，並與美國總統川普會面。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）結束與美國及歐洲代表會談後，在群組回應媒體提問時表示，近日進行數輪談判，涉及5份和平方案相關文件，其中部分需經美國國會通過，方具法律效力，「我們沒有一個完美方案，但這是一個很可行版本」。他說與川普（Donald Trump）的會面將視文件進展安排，不排除本週末赴美。

澤倫斯基說，相關文件中內含安全保障內容，包括類似北大西洋公約組織（NATO）第五條的條款。北約第五條規定，對任何一個成員國的攻擊，視同對全體成員國的攻擊。

他進一步指出，安全保障也包含具體的「嚇阻方案」，內容涵蓋烏軍所需的兵力規模、軍事訓練、武器裝備、實際士兵人數及軍事資源等。他表示，現有文件已不僅止於框架，而是具備細節，接近完成階段，但仍須確保相關條款具法律拘束力。

除安全保障外，文件也納入戰後重建規劃。澤倫斯基表示，今天首次提出設立特別撥款機制，協助因戰火失去家園的民眾，初步估計所需金額約700億至800億美元。此外，也包括對陣亡士兵家屬的經濟支援，以及基礎設施與能源體系重建。

對於近日多次提及動用遭凍結的俄羅斯資產作為「賠償貸款」，澤倫斯基指出，估計總額約2100億美元，這屬於備用方案，若戰事無法結束，相關資金可用於支援烏克蘭軍事與防衛需求，預估每年可提供約400億歐元；若成功停火，則可轉用於國家重建。

澤倫斯基過去2天在柏林與美方談判代表會商，隨後與多位歐洲領袖會面。據了解，在與美方磋商告一段落後，澤倫斯基在歐洲領袖陪同下，與川普通話。他形容此次對話為一般性進度回報，但氣氛「正面」，展現美國、歐洲與烏克蘭三方的團結。

澤倫斯基坦言，和平之路不易，「這條路絕不容易，因為戰事很複雜，但這不代表會很漫長。美國希望快速結束戰爭，但對我們來說，品質比速度更重要」。他並表示，若俄羅斯總統普丁（VladimirPutin）拒絕方案，美國可能加大制裁力道，並進一步向烏克蘭提供軍事援助。

對於頓巴斯（Donbas）議題，澤倫斯基承認目前尚未取得共識。他指出，俄方立場未見鬆動，「你知道他們想要頓巴斯，而我們的立場是務實、理性且公平，我們不會放棄我們的頓巴斯」。他表示，美方提出設立「自由經濟區」作為折衷方案，但他強調「自由經濟區不代表在俄羅斯統治之下」，並重申烏克蘭不會在法理或事實上承認頓巴斯屬於俄羅斯，只是暫時遭占領。

美方日前建議在頓內茨克州（Donetsk）設立非軍事化的「自由經濟區」，不過俄羅斯外交政策顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）隨後重申，莫斯科將透過談判或軍事手段取得頓巴斯。

多位歐盟領袖發表聯合聲明，對烏克蘭作出多項承諾，內容被視為安全保障的初步「框架」，包括由歐洲主導的多國部隊協助烏軍重建與維護安全、由美國主導的停火監督機制，以及支持烏克蘭加入歐盟等方向。