快訊

高虹安被控詐領立委助理費二審結果出爐！高院今改判6月得易科罰金

對黃國昌有求必應！傳產金主認匯「凱思國際」千萬 指證他是真正老闆

台南安平垃圾車遭賓士高速追撞 車尾23歲女隨車員慘死

聽新聞
0:00 / 0:00

俄烏停戰計畫完成90%！川普鬆口對烏安全保證 剩10%是這難題？

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普15日在白宮。歐新社
美國總統川普15日在白宮。歐新社

金融時報報導，美國、歐洲與烏克蘭官員14日起就俄烏停戰計畫進行兩天密集談判，在烏克蘭安全保證方面取得顯著進展，但在領土問題上仍存在重大分歧，美官員描述「90%問題已解決」。美國總統川普15日說，經多次與俄羅斯總統普亭會談，「現在比以往任何時候更接近」達成和談。

川普在橢圓辦公室透露，與多位歐洲領袖進行「非常理想且長時間」的討論，且稱歐洲提供「莫大支持」。「我認為現在更接近達成協議，他們也會這樣說，」川普說，「我們與普亭總統多次對話，我認為現在比過去任何時候更接近和談」。

川普同時釋出為烏克蘭提供安全保證的訊號，「在這方面，我們會處理這件事，我們正與歐洲合作，歐洲將是烏克蘭安全保證中的重要一環」。

川普發表這番言論不久前，美國、德國與烏克蘭官員才表示，在起草結束俄羅斯入侵的協議方面已取得進展，美官員並描述「大概已經實際解決90%問題」，但也坦言，在領土問題以及如何確保停火等議題，仍存在分歧。

歐盟領袖聲明，將推動成立一支由歐洲主導、獲美國支持的多國維和部隊進駐烏克蘭，並由美方負責停火監測與預警機制。

美官員透露，已討論以北約集體防衛條款第5條為藍本，及「相當完善的防護措施」，但補充這項安全保證提議「不會無限期擺在桌上」。美方也未說明在安全保證方面將扮演的角色。

不過，俄方已明確反對任何納入烏克蘭或歐洲參與的美國和平方案，並要求將俄方訴求列入安全保證安排。對此，一名美官員表示，川普相信他能說服普亭接受方案。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於「川普精神錯亂症候群」

下任 Fed 主席熱門人選 哈塞特挺央行獨立性

川普政策現漏洞！我銷美商品僅23%課對等關稅 日、韓也低於三成

背負星際之門重任 川普撐腰 甲骨文不准輸

相關新聞

俄烏停戰計畫完成90%！川普鬆口對烏安全保證 剩10%是這難題？

金融時報報導，美國、歐洲與烏克蘭官員14日起就俄烏停戰計畫進行兩天密集談判，在烏克蘭安全保證方面取得顯著進展，但在領土問...

歐盟領袖峰會將舉行 俄凍結資產援烏計畫仍有分歧

歐盟將於本周舉行領袖會議並討論運用俄羅斯凍結資產援助烏克蘭的計畫。比利時始終表達不同意與疑慮，近期陸續有多個國家表達不同...

民調：四分之三烏克蘭人反對和平協議重大讓步

烏克蘭最新民調顯示，3/4民眾反對基輔當局在任何和平協議中作出重大讓步，凸顯總統澤倫斯基（Volodymyr Zelen...

促成烏俄和平談判 美國要求烏克蘭放棄頓巴斯

1名了解和平談判過程的官員今天說，美國談判代表依然要求烏克蘭放棄合稱頓巴斯地區（Donbas）的頓內茨克州（Donets...

柏林會美特使前 澤倫斯基：烏願放棄入北約

訪問德國的烏克蘭總統澤倫斯基十四日在和美國特使於柏林會面前指稱，烏克蘭已「放棄」加入北約（ＮＡＴＯ），以此作為讓西方國家...

美、歐、烏將在柏林就結束俄烏戰爭 舉行新一輪協商

據美聯社報導，烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏克蘭、美國和歐洲官員將在柏林舉行一系列會晤。澤連斯基周六晚間在烏克蘭發表全國講話時表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。