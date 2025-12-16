快訊

冬至撞天赦日禁忌一次看 命理師曝3步驟開運旺來年

川普：俄烏終戰協議 比以往更接近達成

中央社／ 柏林15日綜合外電報導

美國總統川普今天表示，結束俄烏戰爭的協議，比以往任何時候都更加接近達成。與此同時，歐洲多國領袖提議組建一支「多國部隊」，以執行潛在的和平協議。

法新社報導，各主要大國代表與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）於德國柏林會晤，以推動結束戰爭的努力之際，各方發表了樂觀的言論，不過俄羅斯尚未對最新提案做出回應。

川普今天在橢圓形辦公室告訴記者：「我認為我們現在比以往任何時候都更接近（達成協議）。」

他補充表示，他與澤倫斯基及其他人，包括英國、法國、德國和北大西洋公約組織（NATO）的領袖進行了「非常久且非常良好的會談」。

歐洲聯盟（EU）晚間發表一份由10位歐洲國家領袖，以及歐盟理事會及歐盟執委會主席共同署名的聲明，重申對烏克蘭的支持，同時提議組建一支由美國支持、歐洲主導的多國部隊，協助重建烏克蘭的軍事，同時確保領空與海域安全。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

黎智英反國安法罪名成立 川普：曾請求習近平釋放他

澤倫斯基：烏美會談不易 籲確實安全保障才談領土

奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群

下任 Fed 主席熱門人選 哈塞特挺央行獨立性

相關新聞

歐盟領袖峰會將舉行 俄凍結資產援烏計畫仍有分歧

歐盟將於本周舉行領袖會議並討論運用俄羅斯凍結資產援助烏克蘭的計畫。比利時始終表達不同意與疑慮，近期陸續有多個國家表達不同...

民調：四分之三烏克蘭人反對和平協議重大讓步

烏克蘭最新民調顯示，3/4民眾反對基輔當局在任何和平協議中作出重大讓步，凸顯總統澤倫斯基（Volodymyr Zelen...

促成烏俄和平談判 美國要求烏克蘭放棄頓巴斯

1名了解和平談判過程的官員今天說，美國談判代表依然要求烏克蘭放棄合稱頓巴斯地區（Donbas）的頓內茨克州（Donets...

柏林會美特使前 澤倫斯基：烏願放棄入北約

訪問德國的烏克蘭總統澤倫斯基十四日在和美國特使於柏林會面前指稱，烏克蘭已「放棄」加入北約（ＮＡＴＯ），以此作為讓西方國家...

美、歐、烏將在柏林就結束俄烏戰爭 舉行新一輪協商

據美聯社報導，烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏克蘭、美國和歐洲官員將在柏林舉行一系列會晤。澤連斯基周六晚間在烏克蘭發表全國講話時表示...

澤倫斯基願放棄烏克蘭加入北約 換取美歐安全保障

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，他準備放棄加入北大西洋公約組織（NATO）的訴求，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。