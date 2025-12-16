川普：俄烏終戰協議 比以往更接近達成

美國總統川普今天表示，結束俄烏戰爭的協議，比以往任何時候都更加接近達成。與此同時，歐洲多國領袖提議組建一支「多國部隊」，以執行潛在的和平協議。

法新社報導，各主要大國代表與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）於德國柏林會晤，以推動結束戰爭的努力之際，各方發表了樂觀的言論，不過俄羅斯尚未對最新提案做出回應。

川普今天在橢圓形辦公室告訴記者：「我認為我們現在比以往任何時候都更接近（達成協議）。」

他補充表示，他與澤倫斯基及其他人，包括英國、法國、德國和北大西洋公約組織（NATO）的領袖進行了「非常久且非常良好的會談」。

歐洲聯盟（EU）晚間發表一份由10位歐洲國家領袖，以及歐盟理事會及歐盟執委會主席共同署名的聲明，重申對烏克蘭的支持，同時提議組建一支由美國支持、歐洲主導的多國部隊，協助重建烏克蘭的軍事，同時確保領空與海域安全。