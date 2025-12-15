民調：四分之三烏克蘭人反對和平協議重大讓步

快訊

中央社／ 基輔15日綜合外電報導
圖為烏克蘭總統澤倫斯基8日訪問英國倫敦唐寧街。美聯社
烏克蘭最新民調顯示，3/4民眾反對基輔當局在任何和平協議中作出重大讓步，凸顯總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在白宮施壓下推動終戰談判面臨的政治與民意挑戰。

路透社報導，基輔社會學國際研究所（KyivInternational Institute of Sociology，KIIS）最新民調顯示，75%烏克蘭人認為，若和平方案要求基輔當局割讓領土，或在未獲明確安全保證的情況下限制軍隊規模，這樣的親俄方案「令人完全無法接受」。

民調同時顯示，72%烏克蘭人願意接受凍結目前的前線，以及包含部分妥協的和平協議，但前提是不涉及重大主權讓步。這項民調於11月底至12月中進行，訪談了547名位於烏克蘭政府控制領土內的受訪者。

基輔社會學國際研究所執行董事赫魯雪茨斯基（Anton Hrushetskyi）表示，儘管美國施壓力道加大，近幾個月民意的看法仍維持穩定。

根據民調，63%受訪者表示準備繼續戰鬥，僅9%認為戰爭可能在2026年初前結束。

基輔當局及其歐洲盟友希望任何協議都能納入華府提供的安全保證；澤倫斯基昨天表示，若能換取安全承諾，烏克蘭甚至願意放棄加入北大西洋公約組織（NATO）的目標。

然而，民調顯示，僅21%的烏克蘭人信任華府，較去年12月的41%大幅下滑；對北約的信任度也從43%降至34%。

赫魯雪茨斯基指出，若安全保證不明確且不具法律約束力，烏克蘭民眾將不會信任，進而影響對和平方案的整體支持度。

相關新聞

促成烏俄和平談判 美國要求烏克蘭放棄頓巴斯

1名了解和平談判過程的官員今天說，美國談判代表依然要求烏克蘭放棄合稱頓巴斯地區（Donbas）的頓內茨克州（Donets...

柏林會美特使前 澤倫斯基：烏願放棄入北約

訪問德國的烏克蘭總統澤倫斯基十四日在和美國特使於柏林會面前指稱，烏克蘭已「放棄」加入北約（ＮＡＴＯ），以此作為讓西方國家...

美、歐、烏將在柏林就結束俄烏戰爭 舉行新一輪協商

據美聯社報導，烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏克蘭、美國和歐洲官員將在柏林舉行一系列會晤。澤連斯基周六晚間在烏克蘭發表全國講話時表示...

澤倫斯基願放棄烏克蘭加入北約 換取美歐安全保障

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，他準備放棄加入北大西洋公約組織（NATO）的訴求，...

烏克蘭：俄無人機襲擊航經黑海土耳其船隻

俄羅斯12日襲擊烏克蘭港口造成1艘土耳其船隻起火燃燒後，基輔當局今天指控俄國出動無人機襲擊航經黑海1艘載運葵花籽油的土耳...

