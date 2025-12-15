快訊

促成烏俄和平談判 美國要求烏克蘭放棄頓巴斯

中央社／ 基輔15日綜合外電報導
圖為烏克蘭軍隊去年在烏東頓內次克州前線砲擊俄軍。美聯社

1名了解和平談判過程的官員今天說，美國談判代表依然要求烏克蘭放棄合稱頓巴斯地區（Donbas）的頓內茨克州（Donetsk）與盧甘斯克州（Lugansk）控制權，作為與俄羅斯和平談判的條件。

法新社報導，這名官員說，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）「想要領土」。他還說，美國方面要求烏克蘭「撤離」這些地區，而基輔方面「不同意」這項要求。

該官員還說：「令人驚訝的是，美國人在這個議題上採取了俄羅斯的立場。」

另外，烏克蘭高層官員表示，烏克蘭總統澤倫斯基今天在柏林與美國協商代表展開第2天會談，隨著結束戰爭的外交努力升溫，協商持續進行中。

這名官員告訴法新社，在澤倫斯基（VolodymyrZelensky）率領代表團於昨天與美國總統川普（DonaldTrump）特使魏科夫（Steve Witkoff）及美國總統女婿庫許納（Jared Kushner）就俄羅斯2022年入侵造成的衝突進行逾5小時密談後，第2天的會談已經展開。

