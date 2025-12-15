烏克蘭願意放棄加入北約 專家看法不同
兩位安全專家今天表示，烏克蘭提出願意放棄加入北大西洋公約組織（NATO）的軍事聯盟一事，可能不會對烏俄和平談判產生顯著影響；但另有專家認為，具有重大意義。
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiyy）今天在與美國特使協商有關烏俄和平協議時提出，烏克蘭願意放棄加入北約。
澤倫斯基表示，從美國、歐洲及其他國家取得安全保證，來替代加入北約，這是烏克蘭的妥協。
卡托研究所（Cato Institute）國防與外交政策研究主任羅根（Justin Logan）表示：「這完全沒有任何實際改變，只是想顯得比較理性罷了。」
羅根及佛羅里達大學戰略研究教授米希塔（AndrewMichta）都認為，談烏克蘭加入北約的可能性，早就不切實際。
米希塔說，有關烏克蘭加入北約，目前已經是「無關緊要」。
羅根指出，國際社會還有其他方式可以協助維護烏克蘭的安全。
他說，美國總統川普（Donald Trump）針對澤倫斯基的提議，可能重申美國過去支持烏克蘭的作法，例如提供烏克蘭武器、對俄羅斯實施制裁。
●專家相反意見
不過，並非所有人都看低澤倫斯基的提議。
歐巴馬政府前外交政策顧問、現任諮詢公司「全球戰情室」（Global Situation Room）負責人布魯恩（Brett Bruen）表示，烏克蘭的讓步，「具重大意義、有實質內容」。
布魯恩說：「這讓澤倫斯基能凸顯烏克蘭在追求和平時願意做出重大讓步，而莫斯科方面至今鮮少有類似實質讓步。問題在於：澤倫斯基放棄對烏克蘭人民的鐵定承諾，他換得什麼？」
布魯恩推測，川普可能承諾巡邏烏克蘭領空，或對俄侵犯領空的行動做出反應。他表示，若俄羅斯再度發動大規模軍事攻擊，美國可能也會增加對烏克蘭的軍援。
他說：「烏克蘭必須對川普的承諾持保留態度，但他們需要的不只是空口承諾。他們需要的是實際行動，某種保障，確保川普不會輕易推卸責任。」
