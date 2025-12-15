柏林會美特使前 澤倫斯基：烏願放棄入北約

訪問德國的烏克蘭總統澤倫斯基十四日在和美國特使於柏林會面前指稱，烏克蘭已「放棄」加入北約（ＮＡＴＯ），以此作為讓西方國家在俄烏戰後提供烏方安全擔保的交換條件。

澤倫斯基聲稱，這是烏方旨在讓俄烏戰爭落幕的一項妥協方案，即只要美國、歐洲與其他夥伴給予安全保證，烏方就願打消成為北約會員國的企圖，也是烏方做出的讓步。他在通訊應用程式Whats App對媒體的回覆中說，打從一開始，烏克蘭是亟欲加入北約，但有些美歐夥伴並不支持此一方向。

美國中東特使威科夫和總統川普女婿庫許納十四日上午已抵柏林，參與旨在達成俄烏停戰協議的新一輪會談。澤倫斯基十三日則說，將在此與美歐代表會面，討論俄烏和平的基本原則。

白宮官員十三日對法新社證實，威科夫將會見澤倫斯基和歐洲領袖，討論俄烏和平談判的情形。澤倫斯基還說，未來幾天美歐烏三方官員將在柏林舉行一連串會談，討論讓俄烏戰爭結束的政治協議。他強調，烏克蘭需有尊嚴的和平、也必須獲得保證，以確保俄羅斯不再入侵。

德國已宣布十四日接待美烏代表團，就烏克蘭停戰舉行會談，之後歐洲領袖與澤倫斯基十五日將在柏林舉行峰會，歐盟和北約領袖也將與會。

澤倫斯基十三日指控俄國夜襲烏克蘭五個地區，出動逾四五○架無人機與發射卅枚飛彈，鎖定能源和港口基礎設施；值此寒冬，烏克蘭內政部長克利孟科說，共一百多萬人無電可用。