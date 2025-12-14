澤倫斯基願放棄烏克蘭加入北約 換取美歐安全保障

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，他準備放棄加入北大西洋公約組織（NATO）的訴求，以換取美國及歐洲提供安全保障。

金融時報（Financial Times）及德國之聲（DW）等媒體報導，澤倫斯基今天將在德國柏林與歐洲及美國官員舉行會談，討論白宮為終止俄烏戰爭而提出的和平計畫。

美國總統川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）及女婿庫許納（Jared Kushner）先前曾推動烏克蘭接受痛苦的讓步，包括割讓前線領土給俄羅斯。

烏克蘭已坦承，由於俄羅斯強烈反對，烏克蘭在可見的將來不太可能加入北約。俄方長期要求北約停止東擴，作為結束俄烏戰爭的條件。

澤倫斯基今天透過通訊應用程式WhatsApp告訴記者，烏克蘭仍需要來自美國與歐洲的安全保障，類似北約第5條款（Article 5），即任何成員遭受攻擊即啟動集體防衛的機制。

他提及：「我們正商討烏克蘭與美國間的雙邊安全保障...也就是第5條那樣的保障…以及來自歐洲夥伴和加拿大、日本等其他國家的安全保障。這已是我們作出的妥協。」

路透社則報導，澤倫斯基在WhatsApp回答記者提問時表示，以美國、歐洲及其他夥伴的安全保障來取代北約會員資格，是烏克蘭方面所作出的讓步。

澤倫斯基指稱：「打從一開始，烏克蘭就希望加入北約，這些才是實質的安全保障。部分美國與歐洲夥伴並不支持這條路。」

他指出：「這項計畫肯定不會讓所有人滿意。無論哪一個版本，都包含多項妥協方案。」