快訊

蕭敬騰岳父病逝享壽75歲 Summer證實慟喊：我很想他

遠東SOGO敦化館熄燈！第一代貴婦百貨走入歷史 老主顧不捨送別

澤倫斯基願放棄烏克蘭加入北約 換取美歐安全保障

中央社／ 基輔/柏林14日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，他準備放棄加入北大西洋公約組織（NATO）的訴求，以換取美國及歐洲提供安全保障。法新社
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，他準備放棄加入北大西洋公約組織（NATO）的訴求，以換取美國及歐洲提供安全保障。法新社

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，他準備放棄加入北大西洋公約組織（NATO）的訴求，以換取美國及歐洲提供安全保障。

金融時報（Financial Times）及德國之聲（DW）等媒體報導，澤倫斯基今天將在德國柏林與歐洲及美國官員舉行會談，討論白宮為終止俄烏戰爭而提出的和平計畫。

美國總統川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）及女婿庫許納（Jared Kushner）先前曾推動烏克蘭接受痛苦的讓步，包括割讓前線領土給俄羅斯

烏克蘭已坦承，由於俄羅斯強烈反對，烏克蘭在可見的將來不太可能加入北約。俄方長期要求北約停止東擴，作為結束俄烏戰爭的條件。

澤倫斯基今天透過通訊應用程式WhatsApp告訴記者，烏克蘭仍需要來自美國與歐洲的安全保障，類似北約第5條款（Article 5），即任何成員遭受攻擊即啟動集體防衛的機制。

他提及：「我們正商討烏克蘭與美國間的雙邊安全保障...也就是第5條那樣的保障…以及來自歐洲夥伴和加拿大、日本等其他國家的安全保障。這已是我們作出的妥協。」

路透社則報導，澤倫斯基在WhatsApp回答記者提問時表示，以美國、歐洲及其他夥伴的安全保障來取代北約會員資格，是烏克蘭方面所作出的讓步。

澤倫斯基指稱：「打從一開始，烏克蘭就希望加入北約，這些才是實質的安全保障。部分美國與歐洲夥伴並不支持這條路。」

他指出：「這項計畫肯定不會讓所有人滿意。無論哪一個版本，都包含多項妥協方案。」

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

澤倫斯基：將在柏林會晤美國與歐洲代表

美要烏後撤設非軍事區緩衝 澤倫斯基：須人民公投決定

美提烏軍撤頓巴斯、設自由經濟區 澤倫斯基：全民決定

依賴不斷加深？澤倫斯基：俄羅斯向大陸「出讓領土主權」換取軍工合作

相關新聞

柏林會美國特使前夕 澤倫斯基：烏克蘭已「放棄」加入北約

訪問德國的烏克蘭總統澤倫斯基14日在和美國特使於伯林會面前指稱，烏克蘭已「放棄」加入北約（NATO），以此作為讓西方國家...

美、歐、烏將在柏林就結束俄烏戰爭 舉行新一輪協商

據美聯社報導，烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏克蘭、美國和歐洲官員將在柏林舉行一系列會晤。澤連斯基周六晚間在烏克蘭發表全國講話時表示...

澤倫斯基願放棄烏克蘭加入北約 換取美歐安全保障

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，他準備放棄加入北大西洋公約組織（NATO）的訴求，...

烏克蘭：俄無人機襲擊航經黑海土耳其船隻

俄羅斯12日襲擊烏克蘭港口造成1艘土耳其船隻起火燃燒後，基輔當局今天指控俄國出動無人機襲擊航經黑海1艘載運葵花籽油的土耳...

澤倫斯基：將在柏林會晤美國與歐洲代表

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，他將在德國柏林與美國及歐洲代表會面，討論「和平的基本原則」

美版俄烏停戰計畫 讓烏明年入歐盟

英國金融時報（ＦＴ）十二日引述知情人士報導，川普政府居間俄烏停戰的談判中，有一項和平提案預計安排烏克蘭於後年一月一日前加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。