快訊

蕭敬騰岳父病逝享壽75歲 Summer證實慟喊：我很想他

遠東SOGO敦化館熄燈！第一代貴婦百貨走入歷史 老主顧不捨送別

美、歐、烏將在柏林就結束俄烏戰爭 舉行新一輪協商

德國之聲／ 德國之聲
據美聯社報道，烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏克蘭、美國和歐洲官員將在柏林舉行一系列會晤。澤倫斯基周六晚間在烏克蘭發表全國講話時表示：「最重要的是，我將與川普總統的特使會面，還將與我們的歐洲伙伴和眾多領導人舉行會晤，討論和平的基礎，以及一項結束戰爭的政治協議。」示意圖／德國之聲
據美聯社報道，烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏克蘭、美國和歐洲官員將在柏林舉行一系列會晤。澤倫斯基周六晚間在烏克蘭發表全國講話時表示：「最重要的是，我將與川普總統的特使會面，還將與我們的歐洲伙伴和眾多領導人舉行會晤，討論和平的基礎，以及一項結束戰爭的政治協議。」示意圖／德國之聲

據美聯社報道，烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏克蘭、美國和歐洲官員將在柏林舉行一系列會晤。澤倫斯基周六晚間在烏克蘭發表全國講話時表示：「最重要的是，我將與川普總統的特使會面，還將與我們的歐洲伙伴和眾多領導人舉行會晤，討論和平的基礎，以及一項結束戰爭的政治協議。」

據報導，美國特使威特科夫（Steve Witkoff）以及川普的女婿庫什納（Jared Kushner）周日已抵達柏林。

幾個月來，華盛頓方面一直在努力平衡各方的要求，川普敦促俄羅斯盡快結束對烏克蘭的戰爭，但同時也對戰爭的拖延越來越感到惱火。尋求可能的妥協方案遇到了重大障礙，包括對烏克蘭東部頓涅茨克地區的控制權問題（該地區大部分被俄羅斯軍隊佔領），以及烏克蘭的安全保障問題。

更多閱讀：20點和平計劃進展如何？白宮稱川普「不想再談」

澤倫斯基表示：「我們正在努力確保烏克蘭的和平是有尊嚴的，並確保『尤其重要的是』俄羅斯不會再次入侵烏克蘭。」

俄羅斯總統普亭要求烏克蘭從其仍控制的頓涅茨克地區撤軍，並放棄加入北約的計劃，這是和平的關鍵條件之一，但基輔方面拒絕了這些要求。

俄羅斯總統外交政策問題顧問烏沙科夫（Yuri Ushakov）警告稱，尋求妥協可能需要相當長的時間。他指出，原本已考慮到俄方訴求的美方提案，在烏克蘭及其歐洲盟友提出修改意見後被「削弱」了。他在接受媒體採訪時說：「美國人知道並理解我們的立場。」

德國總理梅爾茨本周六在慕尼黑表示，普京的目標是「從根本上改變歐洲的邊界，在現有邊界內恢復昔日的蘇聯」。他還警告說，「如果烏克蘭淪陷了，他（普京）並不會就此收手」。

普京則否認有意恢復蘇聯或者攻擊任何歐洲國家。

烏克蘭方面稱，過去一周，俄羅斯向烏克蘭發射了超過1500架攻擊型無人機、近900枚制導航空炸彈和46枚各種類型的導彈。

俄羅斯國防部稱，俄羅斯防空部隊在周六晚至周日凌晨擊落了235架烏克蘭無人機。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

相關新聞

柏林會美國特使前夕 澤倫斯基：烏克蘭已「放棄」加入北約

訪問德國的烏克蘭總統澤倫斯基14日在和美國特使於伯林會面前指稱，烏克蘭已「放棄」加入北約（NATO），以此作為讓西方國家...

美、歐、烏將在柏林就結束俄烏戰爭 舉行新一輪協商

據美聯社報導，烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏克蘭、美國和歐洲官員將在柏林舉行一系列會晤。澤連斯基周六晚間在烏克蘭發表全國講話時表示...

澤倫斯基願放棄烏克蘭加入北約 換取美歐安全保障

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，他準備放棄加入北大西洋公約組織（NATO）的訴求，...

烏克蘭：俄無人機襲擊航經黑海土耳其船隻

俄羅斯12日襲擊烏克蘭港口造成1艘土耳其船隻起火燃燒後，基輔當局今天指控俄國出動無人機襲擊航經黑海1艘載運葵花籽油的土耳...

澤倫斯基：將在柏林會晤美國與歐洲代表

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，他將在德國柏林與美國及歐洲代表會面，討論「和平的基本原則」

美版俄烏停戰計畫 讓烏明年入歐盟

英國金融時報（ＦＴ）十二日引述知情人士報導，川普政府居間俄烏停戰的談判中，有一項和平提案預計安排烏克蘭於後年一月一日前加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。